Paraná: proteccionistas denuncian que se castró menos de la mitad de animales pactados

Este lunes habrá una movilización en plaza 1° de Mayo de Paraná. Proteccionistas aseguran que de 14.400 intervenciones previstas, sólo se llegaron a 7.500

De acuerdo con la ordenanza de 2012 que regula el programa de Salud y Bienestar Animal en Paraná, se debería castrar anualmente unos 30.000 animales (para una Paraná de 300.000 habitantes). Bajo un acuerdo más reciente entre la comuna y proteccionistas locales resolvieron realizar 60 castraciones diarias (30 en la sede de Salud Animal en calle República de Siria y 30 en el quirófano móvil), con lo que la cifra que se debería haber alcanzado este año es de 14.400 intervenciones. En la práctica, las autoridades informaron que sólo se realizaron 7.500 castraciones en 2025, lo que significa que no se llegó ni a la mitad de lo pactado.

Esta cifra no solo es insuficiente, sino que marca una tendencia decreciente en la gestión actual: el primer año se realizaron 8.300 intervenciones y el año pasado 7.350. Entre las causas principales de este déficit, las proteccionistas denuncian que el quirófano móvil se encuentra fuera de funcionamiento desde junio, lo que impide llegar a los barrios más vulnerables donde la sobrepoblación es más severa.

Castración Municipalidad de Paraná.jpg Este lunes habrá una movilización en plaza 1° de Mayo. Proteccionistas aseguran que de 14.400 intervenciones previstas para 2025, sólo se llegaron a 7.500 Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

Hoy habrá una movilización de proteccionistas desde las 17:30 en la plaza 1° de Mayo, entre los reclamos fundamentales, piden la reparación urgente y completa del quirófano móvil y el cumplimiento de las ordenanzas Nº 8678 y Nº 9067 en todos sus puntos, todos concernientes al Programa Municipal de Control Ético de la fauna urbana

Movilización en Manada en Paraná

Agustina Etienot describió, en diálogo con UNO, que la situación del control poblacional de animales en Paraná llegó a un punto crítico, lo que motivó una movilización de agrupaciones proteccionistas ante el marcado incumplimiento de las metas de castración. Será este lunes 29 a las 17.30 en Plaza Mayo, frente a la Municipalidad de Paraná, donde buscarán visibilizar la problemática: reclaman que el servicio municipal de salud animal funcione.

Puntos fundamentales:

La consigna de la movilización de este lunes reza “por un 2026 en Paraná con cumplimiento de sus derechos” y reclama: “se necesita que el servicio municipal de salud animal funcione”.

La movilización de las agrupaciones proteccionistas en Paraná surge como respuesta a lo que consideran una situación de "desidia" y falta de cumplimiento de las normativas vigentes por parte del municipio. Sus peticiones principales se centran en los siguientes puntos:

• Cumplimiento de ordenanzas Nº 8678 y Nº 9067 de 2012 (concernientes al Programa Municipal de Control Ético de la fauna urbana): Exigen que se respete el programa de control ético urbano de animales, lo que implica alcanzar el objetivo legal de castrar anualmente al 10% de la población animal (aproximadamente 30.000 animales al año) o, al menos, cumplir con el compromiso de realizar 60 castraciones diarias.

• Reparación inmediata del quirófano móvil (castramóvil): esta es una de las demandas más urgentes, ya que el vehículo está fuera de servicio desde junio. Los proteccionistas destacan que esta herramienta es vital para llegar a los barrios más humildes y vulnerables, donde la sobrepoblación y las enfermedades animales son más graves.

movilización proteccionistas

• Pedido de audiencia con la intendenta Rosario Romero: pretenden entregar una nota formal para dialogar directamente con la máxima autoridad municipal sobre las carencias del área de Salud Animal.

• Implementación de jornadas vespertinas de castración: solicitan que se habiliten turnos por la tarde, tal como lo establece la ordenanza desde hace años, para facilitar el acceso a los ciudadanos que trabajan durante la mañana.

• Provisión de insumos y vacunas: denuncian la falta de elementos básicos, mencionaron específicamente que se agotaron las vacunas antirrábicas.

• Transparencia y comunicación: reclaman que las autoridades no explican los problemas presupuestarios ni técnicos (como el motivo real de la avería del castramóvil) y que, en lugar de trabajar en conjunto, cierran el área por desinfección en días innecesarios, agravando el retraso de las cirugías.

Fuera de servicio

El quirófano móvil municipal, también conocido como "castramóvil", dejó de funcionar en junio, explicó Etienot.

El equipo se averió precisamente cuando se estaba llevando a cabo una campaña masiva de castración en el barrio Volcadero, una de las zonas más vulnerables de la ciudad. Aunque inicialmente la dirección del área sugirió que el vehículo había sido vandalizado, esa versión fue desmentida y nunca se aclaró cuál fue el problema técnico real que lo dejó fuera de servicio.

Desde ese momento, el quirófano móvil permaneció varado, lo que provocó la cancelación de operativos programados y dificultó el acceso a la castración en los barrios más humildes, donde la sobrepoblación animal es más crítica. Etienot consideró que esta inactividad es uno de los factores principales por los cuales el municipio no pudo cumplir con las metas de castración pactadas para este año.