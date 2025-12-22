Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

Uno Entre Rios | La Provincia | Comedores

La ciudad reconoció la tarea social de más de 150 comedores y merenderos en diferentes barrios de Paraná.

22 de diciembre 2025 · 14:00hs
La Municipalidad de Paraná reconoció la tarea social de más de 150 comedores y merenderos en diferentes barrios de Paraná. La actividad estuvo acompañada por una muestra de fotografías que refleja la labor cotidiana de referentes sociales para garantizar la alimentación de vecinos y vecinas.

Con políticas públicas, el Municipio, junto a organizaciones comunitarias y el Banco de Alimentos de Paraná, garantiza la alimentación de manera integral a niños, adolescentes y personas mayores. La intendenta Rosario Romero, acompañada por el viceintendente David Cáceres, resaltó el trabajo del entramado social local.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, reconoció la tarea social de más de 150 comedores y merenderos en diferentes barrios de Paraná. La actividad, que se realizó este jueves en Sala Mayo, estuvo acompañada por una muestra de fotografías que refleja la labor cotidiana de referentes sociales para garantizar la alimentación de vecinos y vecinas de la ciudad en contexto de vulnerabilidad.

“Tenemos que llegar desde el Estado municipal racionalmente, ordenados, asistir a merenderos y comedores: a los que hacen esta labor. Dan de comer algunos todos los días, otros dos o tres veces por semana y lo que hacen es muy importante en cada barrio, en cada lugar. Estamos atentos a esa realidad y a la ayuda del Estado que tiene que llegar”, enfatizó la intendenta Rosario Romero.

La Presidenta Municipal valoró la articulación con el “Banco de Alimentos que no solamente nos permite comprar alimentos para hacer el reparto en merenderos y comedores, sino asistirlos con alimentos de muy buena calidad cuando los recibimos”.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, manifestó que “se debe destacar el compromiso del vecino de la ciudad, que quizás en situaciones muy difíciles asumen ese rol de llevar adelante un merendero, una copa de leche o un comedor. Esto permite ayudar y acompañar a personas en situación de extrema vulnerabilidad. El Estado municipal ratifica su compromiso de seguir acompañando la asistencia alimentaria”.

“Hemos podido establecer una comunidad organizada entre referentes, para que los recursos lleguen en tiempo y forma. Estamos muy contentos, porque la gente entiende que la Municipalidad tiene la mano tendida para poder ayudarlo”, subrayó el subsecretario de Desarrollo Humano, Pablo Ayala.

Margarita Monzón, referente del Merendero Puentecito de Colores, brinda asistencia alimentaria a más de 50 personas. “Es una satisfacción muy grande poder ayudar a la gente. Hay mucha necesidad, por eso agradecemos a la Municipalidad y al Banco de Alimentos”, aseguró.

“Estamos muy contentos por lo que hacen con los merenderos y comedores, tanto el Banco de Alimentos como la Municipalidad. La gente además realiza donaciones para asistir a 70 familias que retiran la comida y casi 140 chicos que reciben la copa de leche”, señaló Gabriela Alem, referente del Comedor La Nely.

Participaron de la actividad concejales, funcionarios y autoridades del Banco de Alimentos de Paraná (BAP).

