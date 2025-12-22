Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Uno Entre Rios | Escenario | Paraná

La Municipalidad de Paraná presentó Hola Paraná, una agenda de verano que reúne propuestas recreativas, culturales, deportivas, turísticas y gastronómicas

22 de diciembre 2025 · 13:26hs
La Municipalidad de Paraná presentó Hola Paraná, una agenda de verano que reúne propuestas recreativas, culturales, deportivas, turísticas y gastronómicas que se desarrollarán durante diciembre, enero y febrero en distintos puntos de la ciudad. La mayoría de las actividades serán con entrada libre y gratuita y están pensadas para públicos de todas las edades.

Parques, plazas, la costanera, anfiteatros, centros culturales y barrios serán parte de la programación, que apunta a consolidar los espacios públicos como ámbitos de encuentro y disfrute durante la temporada estival.

La agenda incluye colonias de vacaciones, jornadas recreativas, ciclos de cine, música en vivo, peñas folklóricas, festivales populares, ferias de emprendedores, recorridos turísticos guiados y eventos deportivos. Entre las propuestas turísticas se destacan las visitas al Islote Curupí, los walking tours por el casco histórico, el Bus Turístico y recorridos patrimoniales.

Durante enero, el ciclo Música en el Anfiteatro volverá a ocupar un lugar central, junto con Cine Bajo las Estrellas, que ofrecerá funciones gratuitas de cine nacional en distintos espacios municipales. También habrá festivales populares en barrios como Bajada Grande y el Parque Lineal Sur, además de propuestas para juventudes como Arte Joven en el Skate Park.

La programación se completa con ferias, patios gastronómicos y eventos de gran convocatoria como la Fiesta Nacional del Mate y los Carnavales, que forman parte de la identidad cultural de la ciudad. En diciembre, en tanto, ya se desarrollan actividades recreativas y deportivas en playas y complejos municipales.

AGENDA COMPLETA AQUÍ.

Paraná agenda Ciudad Vacaciones entrada libre y gratuita
