La Municipalidad de Paraná presentó Hola Paraná, una agenda de verano que reúne propuestas recreativas, culturales, deportivas, turísticas y gastronómicas que se desarrollarán durante diciembre, enero y febrero en distintos puntos de la ciudad. La mayoría de las actividades serán con entrada libre y gratuita y están pensadas para públicos de todas las edades.
Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad
La Municipalidad de Paraná presentó Hola Paraná, una agenda de verano que reúne propuestas recreativas, culturales, deportivas, turísticas y gastronómicas
Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad
Parques, plazas, la costanera, anfiteatros, centros culturales y barrios serán parte de la programación, que apunta a consolidar los espacios públicos como ámbitos de encuentro y disfrute durante la temporada estival.
La agenda incluye colonias de vacaciones, jornadas recreativas, ciclos de cine, música en vivo, peñas folklóricas, festivales populares, ferias de emprendedores, recorridos turísticos guiados y eventos deportivos. Entre las propuestas turísticas se destacan las visitas al Islote Curupí, los walking tours por el casco histórico, el Bus Turístico y recorridos patrimoniales.
Durante enero, el ciclo Música en el Anfiteatro volverá a ocupar un lugar central, junto con Cine Bajo las Estrellas, que ofrecerá funciones gratuitas de cine nacional en distintos espacios municipales. También habrá festivales populares en barrios como Bajada Grande y el Parque Lineal Sur, además de propuestas para juventudes como Arte Joven en el Skate Park.
La programación se completa con ferias, patios gastronómicos y eventos de gran convocatoria como la Fiesta Nacional del Mate y los Carnavales, que forman parte de la identidad cultural de la ciudad. En diciembre, en tanto, ya se desarrollan actividades recreativas y deportivas en playas y complejos municipales.