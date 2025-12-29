Uno Entre Rios | Ovación | Anthony Joshua

Anthony Joshua sobrevivió a un accidente automovilístico en Nigeria

El excampeón mundial de los pesos Pesados Anthony Joshua estuvo involucrado en un choque en la autopista Lagos-Ibadan. Se encuentra fuera de peligro.

29 de diciembre 2025 · 16:42hs
Anthony Joshua mientras era retirado del auto.

El boxeador británico Anthony Joshua, exmedallista de oro olímpico y excampeón del mundo de los pesos Pesados, resultó herido en un grave accidente de tránsito ocurrido en Nigeria, en el que murieron dos personas, según informaron medios locales y confirmaron fuentes policiales.

El hecho se produjo sobre la autopista Lagos-Ibadan, cuando el vehículo en el que viajaba Joshua colisionó contra un camión. De acuerdo a los primeros reportes, el púgil se trasladaba en un convoy de dos autos y ocupaba el asiento trasero de uno de ellos. Un testigo citado por el diario Punch aseguró que tanto el acompañante del conductor como la persona que iba sentada junto al boxeador fallecieron en el acto.

El estado de salud de Anthony Joshua

En redes sociales circularon imágenes posteriores al accidente en las que se ve a Joshua sin camiseta, rodeado de restos de cristales de una ventanilla rota, lo que incrementó la preocupación por su estado de salud. Sin embargo, su promotor Eddie Hearn llevó tranquilidad y aclaró que el deportista se encontraba de vacaciones con su familia.

“Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes”, señaló Hearn en declaraciones a Daily Mail Sport.

Una fuente policial confirmó a la agencia AFP que Joshua estuvo efectivamente implicado en el siniestro, aunque no brindó mayores precisiones sobre las causas del choque ni sobre la evolución médica del boxeador, ciudadano británico de origen nigeriano.

El episodio genera impacto también por el contexto deportivo del púgil: en 2026, el excampeón olímpico tiene previsto enfrentarse a su compatriota Tyson Fury en un combate largamente esperado dentro de la categoría de los pesos pesados. Por ahora, el foco está puesto en su recuperación y en el esclarecimiento de un accidente que dejó un saldo trágico.

