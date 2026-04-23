Paraná: multitudinaria marcha contra la reforma previsional impulsada por el Gobierno

La Intersindical en Defensa del Sistema Previsional marcharon en defensa de la vigencia de la Ley 8.732. Multitudinaria marcha de gremios en Paraná

La Intersindical en Defensa del Sistema Previsional marcharon en defensa de la vigencia de la Ley 8.732. Multitudinaria marcha de gremios en Paraná

La Intersindical en Defensa del Sistema Previsional marcharon en defensa de la vigencia de la Ley 8.732. Multitudinaria marcha de gremios en Paraná

La Intersindical en Defensa del Sistema Previsional marcharon en defensa de la vigencia de la Ley 8.732. Multitudinaria marcha de gremios en Paraná

La Intersindical en Defensa del Sistema Previsional marcharon en defensa de la vigencia de la Ley 8.732. Multitudinaria marcha de gremios en Paraná

La Intersindical en Defensa del Sistema Previsional marcharon en defensa de la vigencia de la Ley 8.732. Multitudinaria marcha de gremios en Paraná

Una multitudinaria marcha se concretó en Paraná contra la reforma previsional que impulsa el Gobierno de Entre Ríos . Los sindicatos y organizaciones de jubilados que integran la Intersindical en Defensa de la Reforma Previsional se manifestaron en defensa de la vigencia de la Ley 8.732 , argumentando que las modificaciones impulsadas por el gobierno provincial resultarían en un recorte de derechos y una pérdida del poder adquisitivo.

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El frente está integrado por la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET); el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), universitarios de Sitradu y AGDU, la Unión del Personal Túnel Subfluvial (UPTH), la Asociación del Personal Superior (APS), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler), la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, centros de jubilados, autoconvocados el Centro de Jubilados Docentes de Paraná, entre otros sectores.

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Durante la marcha representantes de distintos sectores criticaron la eventual eliminación de la movilidad jubilatoria y los cambios en la edad de retiro, exigiendo un sistema solidario que garantice el bienestar de los beneficiarios. Bajo la consigna de defender la Ley 8.732, trabajadores activos y pasivos denunciaron que la iniciativa oficial representa un ajuste que vulnera derechos adquiridos y afecta directamente los ingresos de los beneficiarios.

Marcha Intersindical de Defensa del Sistema previsional Entre Ríos (2) Foto: UNO/Delfina Silva

La protesta comenzó en la Plaza 1º de Mayo, donde se concentraron columnas de diversos gremios, incluyendo docentes, estatales, judiciales y bancarios. La movilización recorrió el centro de la capital entrerriana, pasando por la sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y culminando con un acto frente a la Casa de Gobierno. Allí los representantes gremiales destacaron la unidad alcanzada a través de la Intersindical, calificando la convocatoria como un éxito masivo en defensa de un sistema previsional "solidario y sustentable".

Marcha Intersindical de Defensa del Sistema previsional Entre Ríos (3) Foto: UNO/Delfina Silva

Los principales reclamos se centraron en las modificaciones que el proyecto introduciría en el cálculo de los haberes. Alejandra Levrand, secretaria general de APS, advirtió que la reforma "elimina la movilidad y el enganche con el sector activo", lo que perjudicaría de forma directa los ingresos de los jubilados. Además, denunció que se pretende aplicar fórmulas de cálculo que ya han sido declaradas inconstitucionales por la Justicia en casos relativos a ANSES.

Oscar Muntes, de ATE Entre Ríos, subrayó que la presencia en las calles de los más de 100.000 trabajadores que garantizan el funcionamiento del Estado es una muestra de firmeza frente al conflicto.

Marcha Intersindical de Defensa del Sistema previsional Entre Ríos (4) Foto: UNO/Delfina Silva

Desde el sector docente, Abel Antivero (Agmer) reconoció la existencia de un déficit en la Caja, pero señaló que "los trabajadores y jubilados no deben ser la variable de ajuste" del Gobierno.

Por su parte, Ercilio Aimone, representante de la Federación de Jubilados y Pensionados (FJPPER), valoró la participación histórica de su sector en una marcha de estas características, destacando la cohesión lograda con los gremios en actividad.

Desde todos los gremios se instó a los legisladores provinciales a revisar el proyecto oficial de reforma para evitar un retroceso en los derechos adqiridos.