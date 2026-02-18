El gobernador Rogelio Frigerio anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de reforma previsional para modernizar el sistema y garantizar el 82 % móvil.

El gobernador de Rogelio Frigerio confirmó que enviará a la Legislatura un proyecto de reforma previsional, tras reunirse con representantes de los trabajadores del Estado y miembros de la oposición. El anuncio fue realizado durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias.

En ese marco, el mandatario provincial se refirió a la situación de la Caja de Jubilaciones y destacó que el déficit “se redujo a la mitad” desde el inicio de su gestión. Sin embargo, advirtió que el problema de fondo persiste.

“Sería irresponsable decir que con eso el tema quedó resuelto. Lo que este proceso dejó en evidencia es que el sistema sigue teniendo un problema estructural. Habiendo tomado las medidas que tomamos, el déficit equivale a cinco veces la inversión anual de la provincia en infraestructura y a lo que pagamos todos los entrerrianos en boleta de luz en todo un año”, expresó, según registró UNO.

Rogelio Frigerio discurso 2026

Proyecto de reforma previsional

Ante ese escenario, Frigerio anunció que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley para reformar el sistema previsional entrerriano. “En las próximas semanas, después de reunirnos con representantes de los trabajadores del Estado y miembros de la oposición, vamos a enviar un proyecto para que nuestro sistema previsional sea más moderno y justo, y garantice el 82 % móvil de manera sostenible”, sostuvo.

De esta manera, el gobernador abrió formalmente el debate sobre una reforma estructural del régimen jubilatorio provincial, con el objetivo de reducir el déficit y asegurar la sustentabilidad del sistema en el largo plazo.