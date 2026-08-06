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Paraná moderniza su sistema de bicicletas públicas: volverían a circular en los próximos días

La Municipalidad de Paraná encara la renovación integral del servicio que incluye mantenimiento de unidades, nueva señalización y actualización de la imagen

6 de agosto 2026 · 13:35hs
La Municipalidad de Paraná encara la renovación integral del servicio que incluye mantenimiento de unidades

La Municipalidad de Paraná encara la renovación integral del servicio que incluye mantenimiento de unidades, nueva señalización y actualización de la imagen

Con el objetivo de consolidar una alternativa de transporte segura y amigable con el ambiente, la Municipalidad de Paraná avanza en un plan de puesta en valor del sistema de bicicletas públicas. Esta iniciativa, según indicaron, busca que el servicio sea más visible y accesible para los vecinos, incorporando una modernización estética y funcional en toda su infraestructura.

Renovación de flota y estaciones

Actualmente, el municipio trabaja en el mantenimiento técnico de las unidades. Debido a este proceso, se retiraron vehículos de las calles de manera paulatina, dejando operativas menos de la mitad de las 130 unidades que integran el sistema. Tras el service integral, las bicicletas son rearmadas para garantizar su correcto funcionamiento antes de regresar a las calles. Las mejoras también alcanzan a la infraestructura fija. Se está llevando a cabo una renovación visual de los tótems y los spots de estacionamiento, buscando alinear el servicio con una nueva imagen institucional más moderna.

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Mejoras en la infraestructura vial

En paralelo al mantenimiento de las bicicletas, hace un mes se concretó la actualización del carril para ciclistas en la Costanera. Los trabajos incluyeron: nueva demarcación vial, colocación de separadores viales y refuerzo de la señalización para aumentar la seguridad de los usuarios.

Cronograma de reactivación

Según informaron las autoridades municipales, se trabaja diariamente para que las unidades vuelvan a circular en los próximos días. El despliegue se realizará de forma progresiva: la primera instancia contempla la habilitación de las estaciones en la Costanera Baja, para luego continuar con las ubicadas en el microcentro y el resto de las 18 estaciones que componen la red total.

Desde el municipio destacaron que esta etapa representa un compromiso con la movilidad sustentable, buscando que el sistema sea elegido por la comunidad como una alternativa eficiente frente al transporte tradicional.

Estaciones:

*Estación Petit Pisant (Los vascos)

*Estación Rowing (Av. Laurencena)

*Estación Sala Mayo (Liniers 358)

*Estación Thompson (Augusto Bravard)

*Estación Danza de La Flecha (Alameda de la Federación)

*Estación Salta y Nogoyá (Nogoyá al 400)

*Estación Plaza Alvear (Buenos Aires 299-399)

*Estación Plaza Alberdi (Urquiza 614)

*Estación 1° de Mayo (Urquiza 929)

*Estación Ferrocarril (Racedo 227)

*Estación Sáenz Peña (Enrique Carbó 419)

*Estación Terminal (Ramírez y Saraví)

*Estación Catamarca (Catamarca 405)

*Estación UADER (Av. Ramírez 1087)

*Plaza Belgrano (Av. Ramírez 2740)

vEstación Shopping (Corrientes 712)

*Estación 33 Orientales (Paraguay 483)

vEstación Paracao (Paracao 990)

Paraná Bicicletas renovación
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