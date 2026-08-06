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Lanzan taller de comunicación interpersonal para fortalecer vínculos y habilidades expresivas

Bajo el lema "Más que Palabras", el taller de capacitación comenzará el próximo 13 de agosto en el CIC II ESTE

6 de agosto 2026 · 14:39hs
Lanzan taller de comunicación interpersonal para fortalecer vínculos y habilidades expresivas

Lanzan taller de comunicación interpersonal para fortalecer vínculos y habilidades expresivas

A partir del jueves 13 de agosto, se pondrá en marcha un nuevo Taller de Comunicación Interpersonal diseñado para quienes buscan ir más allá del lenguaje hablado.

La iniciativa tiene como objetivo principal brindar herramientas que permitan a los asistentes comunicarse con mayor claridad, fortalecer sus vínculos personales y ganar seguridad al momento de expresarse en público.

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Un programa integral y práctico

El taller destaca por un enfoque multidisciplinario que combina teoría y práctica. Los participantes trabajarán en áreas clave como la escucha activa, el manejo del lenguaje verbal y no verbal y la inteligencia emocional.

Además, se profundizará en técnicas de oratoria y storytelling, el arte de narrar historias, mediante actividades participativas diseñadas para aplicar los conocimientos de forma inmediata.

Detalles de la cursada La propuesta está destinada exclusivamente a personas mayores de 18 años y tendrá una extensión total de tres meses, distribuidos en 12 encuentros.

Las clases se dictarán todos los jueves en el horario de 14:30 a 16 hs. La sede del encuentro será el CIC II ESTE, ubicado en la intersección de las calles Luis Chaile y Roque Sáenz Peña.

La actividad busca ofrecer una formación sólida en habilidades blandas, fundamentales tanto para la vida cotidiana como para el ámbito profesional.

Por mayor información comunicarse al (343)6-207769

taller comunicación vínculos Palabras
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