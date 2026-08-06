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Zulma Lobato en situación de calle, en Paraná

La mediática Zulma Lobato fue hallada en situación de calle en la zona del hospital San Martín de Paraná. El municipio le brinda asistencia

6 de agosto 2026 · 09:21hs
Zulma Lobato en situación de calle, en Paraná

La mediática Zulma Lobato fue hallada en situación de calle en la zona del hospital San Martín, de Paraná este miércoles. La Municipalidad de Paraná le brindó ayuda en un refugio.

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Lobato, quien estaba acompañada por otra mujer, no estaba enfocada en tiempo y espacio y el personal municipal que fue a asistirla no pudo conocer los motivos ni las circunsatnacias en las que llegó a Paraná.

Desde el área de Desarrollo Humano se le ofreció una residencia temporal que aceptó y allí pasó la noche. Este jueves será entrevistada y evaluada por un equipo interdisciplinario para determinar de qué manera continuar la asistencia y acompañamiento, mientras buscan contactar a familiares.

Zulma Lobato situación de calle Paraná
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