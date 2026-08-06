La marcha nacional contra la ley de Inviolabilidad de la Propiedad privada sigue firme

Se bajó el ítem de extranjerización de la tierra del proyecto de Inviolabiidad de la Propiedad Privada pero la marcha de gremios y movimientos sociales se hará

Organizaciones sociales, ambientales, olíticas y sindicatos se movilizan este jueves en Paran á, en el contexto de una marcha nacional bajo la consigna federal "Soberanía o Extranjerización" que exige el cese de la políticas que favorecen la entrega del patrimonio y recursos nacionales.

La jornada de lucha busca visibilizar el rechazo a las políticas que facilitan la entrega del territorio nacional y los recursos estratégicos a capitales foráneos, a pesar de que el capítulo sobre la extranjerización de la tierra se bajó del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que este jueves trata el Senado nacional.

Detalles de la movilización y participantes

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Entre Ríos y la Multisectorial Entre Ríos llamaron a concentrar a las 16 en Plaza 1° de Mayo, marchar a las 16:30 y realizar un acto a las 17:30 frente a la Casa de Gobierno.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos convocó a participar de la Jornada Nacional de Lucha contra el tratamiento del proyecto en el Senado. A su vez, en Paraná citó a concentrarse a las 16 en Plaza 1° de Mayo para marchar hacia la Casa Gris.

El MST Entre Ríos y la Red Ecosocialista organizaron una jornada que comenzará a las 12 con una volanteada en la peatonal, continuará con una marcha a las 15 desde Plaza 1° de Mayo y finalizará con una concentración a las 16 en plaza Mansilla.

CTA de los Trabajadores Entre Ríos.

Entre Ríos. CTA Autónoma .

. Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) .

. Frente Barrial .

. Organización Pueblos Libres.

Los motivos del reclamo

El eje central de la protesta es la defensa del patrimonio nacional y la soberanía sobre los recursos naturales. Los sectores convocantes manifiestan una fuerte oposición a la derogación de la Ley de Tierras a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), advirtiendo que esta medida pone en riesgo áreas críticas que contienen reservas de agua, minerales y suelos de alta capacidad productiva. Según los organizadores, la falta de límites a la propiedad extranjera desprotege el suelo argentino y profundiza la dependencia económica.