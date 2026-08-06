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La Facultad de Ciencias de la Gestión invita a participar de sus Jornadas de Investigación 2026

Las actividades se desarrollarán el 3 y 4 de septiembre en Paraná. La participación será gratuita y podrán inscribirse investigadores, docentes, estudiantes, graduados y profesionales vinculados a la gestión y al patrimonio cultural

6 de agosto 2026 · 14:37hs
La Facultad de Ciencias de la Gestión invita a participar de sus Jornadas de Investigación 2026

La Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) abrió la convocatoria para participar de las I Jornadas de Investigación en Gestión y las II Jornadas de Investigación sobre Patrimonio Cultural, que se realizarán los días 3 y 4 de septiembre en la ciudad de Paraná.

Convocan a presentar trabajos para las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Gestión

La propuesta busca consolidar un espacio de intercambio académico destinado a la difusión, discusión y transferencia de producciones científicas, promoviendo el diálogo interdisciplinario y el fortalecimiento de la investigación vinculada con la gestión, el patrimonio cultural y el desarrollo territorial.

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Las jornadas están dirigidas a investigadores, docentes, estudiantes de grado y posgrado, graduados, profesionales y representantes de los sectores público, privado y del tercer sector interesados en compartir experiencias y avances de investigación.

Las actividades se desarrollarán de manera presencial en el Campus de la Facultad de Ciencias de la Gestión (El Paracao 990) y en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón (Buenos Aires 286). La participación será gratuita, con inscripción previa, y se entregarán certificados tanto a asistentes como a expositores.

Presentación de trabajos

La convocatoria para presentar resúmenes extendidos permanecerá abierta hasta el 7 de agosto. Los trabajos deberán enviarse al correo [email protected], incluyendo una versión completa y otra anónima para su evaluación mediante el sistema de doble revisión ciega.

Los resúmenes deberán presentarse en formato Word, con una extensión máxima de cinco páginas y respetando las especificaciones técnicas establecidas por la organización y las normas APA vigentes.

Ejes temáticos

Las Jornadas de Investigación en Gestión abordarán temas relacionados con la gestión del conocimiento, el liderazgo e innovación organizacional, el desarrollo productivo local, el marketing estratégico, la transformación digital, la economía circular y la gestión sostenible.

Por su parte, las Jornadas de Investigación sobre Patrimonio Cultural incluirán trabajos vinculados con la preservación del patrimonio, las políticas públicas, el turismo cultural y las nuevas perspectivas para el estudio y la gestión del patrimonio.

Modalidades de participación

El encuentro incluirá ponencias orales para investigadores y profesionales, coloquios estudiantiles destinados a estudiantes de grado y posgrado que deseen presentar tesis, trabajos finales o proyectos en desarrollo, además de conferencias magistrales y talleres a cargo de especialistas invitados.

Desde la organización destacaron que las jornadas buscan fortalecer la producción científica, generar espacios de intercambio entre distintos actores del ámbito académico y promover investigaciones que contribuyan al desarrollo de la provincia y la región.

Participación: gratuita. Inscripción previa a través del siguiente formulario. Se entregarán certificados de asistencia y exposición.

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facultad gestión Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Gestión
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