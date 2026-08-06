El Concejo Deliberante homenajeará a la profesora Rita Riso

A través del “Instituto Rita Riso”, promovió durante décadas la formación artística de numerosas generaciones de bailarines y bailarinas.

El reconocimiento será este viernes, desde las 18.30, en el Salón Mariano Moreno, ubicado en la esquina de Corrientes y Andrés Pazos. En la oportunidad, se hará entrega del decreto mediante el cual se declaró “Personalidad Destacada de la Ciudad de Paraná” a la Profesora Rita Riso , por su compromiso con el desarrollo y la promoción de la cultura.

En la fundamentación de la norma, se destaca que la profesora Rita Riso es egresada de la Escuela de Música y Arte Escénico “Constancio Carminio” de la ciudad de Paraná, siendo su formación no sólo en Danza Clásica, sino también profesora de Folklore Nacional y Danza Moderna. También fue premiada por Organizaciones de la Sociedad Civil tales como el Rotary Club y Club de Leones, entre otros.

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Trayectoria

A través del “Instituto Rita Riso”, promovió durante décadas la formación artística de numerosas generaciones de bailarines y bailarinas, organizando seminarios y capacitaciones en disciplinas como danza clásica, jazz y folklore, junto a destacados maestros y coreógrafos de reconocimiento nacional e internacional.

También se menciona que a través de dicho Instituto presentó por primera y única vez en la ciudad de Paraná la obra completa “Coppélia”, ballet cómico-sentimental en tres actos, estrenado en la ópera de París en 1870, interpretada junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y con la participación de primeros bailarines del Teatro Colón, bajo la dirección musical del maestro Jorge Mariano Carciofolo, director de la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata.

Desde el Instituto que dirige realizó seminarios de danza (Clásica, Jazz y Folklore) con profesores provenientes de las fuentes más calificadas del país; montó, junto a coreógrafos de talla internacional, Ballets de Repertorio clásico, en tanto que dentro del Modern Jazz, subió a escena coreografías exclusivas.

En todas las disciplinas, sus estudiantes compartieron el escenario junto a figuras como Julio Bocca, Alejandro Totto, Guido de Benedetti, Liliana Belfiore, Raquel Rossetti, Eduardo Camaño, Cristina Delmagro, Raúl Candal, Ricardo Novich, Maximiliano Guerra, entre otras y otros destacados bailarines.