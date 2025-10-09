Tras años detrás de cámaras, el entrerriano Ricky Megarejo quiere vivir su gran oportunidad frente a ellas: ingresar a la casa más famosa del país.

Ricardo Ricky Melgarejo tiene 33 años y nació en Paraná. Su vida siempre estuvo ligada al mundo del espectáculo: es gestor de imagen, community manager y productor de contenidos. Después de más de una década trabajando junto a reconocidas figuras de la televisión, va por un nuevo desafío: convertirse en participante de la próxima edición de Gran Hermano: Generación Dorada.

Amigos y conocidos lo llaman Ricky. Se define como una persona solidaria, empática y amable. En diálogo con UNO , contó que, si ingresa a la casa más famosa del país, llevará consigo su “empatía, honestidad y sinceridad”, aunque también desea mostrar su “lado más vulnerable”.

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

“Nunca conviví con desconocidos, así que sería un mundo nuevo para mí. Me considero una persona tranquila, aunque la falta de higiene me molesta bastante”, confesó sobre su estilo de convivencia. Y recordó que, en su trabajo con celebridades, descubrió muchas facetas ocultas: “Con la mayoría mantengo un vínculo de amistad, pero también aprendí que muchos no son como parecen”.

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ricky Melgarejo 4 Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Sin embargo, Ricky sabe que ese pasado puede jugarle en contra dentro del reality: “Tengo muchas anécdotas con famosos, cosas que no se pueden contar. Si las llegara a mencionar delante de tantas cámaras, podría generar repercusión mediática”, reconoció entre risas.

Melgarejo ya había estado cerca de ingresar en la última edición de Gran Hermano, donde fue seleccionado como suplente. “Esta es una revancha que me da la vida para demostrar quién soy”, aseguró.

Aclara que su motivación no pasa por la fama, sino por la posibilidad de ayudar: “No es por ser conocido, sino para ayudar a quienes más lo necesitan. La gente suele acudir a mí por ayuda. Recuerdo el caso de una chica que necesitaba una silla de ruedas tras quedar hemipléjica, y logramos conseguirla”.

Dentro del juego, dice que su estrategia será construir alianzas y mostrarse “sin filtros”, confiando en que su autenticidad lo acerque al público.

Ricky Melgarejo 3 Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Hijo único, Ricky vive en la zona del Parque Urquiza, en Paraná, aunque viaja con frecuencia a Buenos Aires para desarrollar su carrera profesional. Su familia lo acompaña en cada paso y respalda esta nueva oportunidad.

“Por ser entrerriano me caracteriza la buena onda y la humildad. No quiero pisarle la cabeza a nadie, y eso, creo, es lo que a los porteños les llama la atención”, reflexionó sobre su diferencial frente a otros competidores.

En su día a día, Melgarejo se dedica a gestionar la imagen de celebridades, coordinar contratos, negociar canjes con marcas y organizar producciones con fotógrafos, maquilladores y vestuaristas. Su trayectoria lo llevó a trabajar con figuras como Pamela David, Celina Rucci y Virginia Gallardo, entre otras.

Con los años, construyó un nombre propio en el ambiente mediático. Ahora, busca que su historia llegue a un nuevo público: el que sigue de cerca cada detalle dentro de la casa de Gran Hermano.

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano