La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami Sin Lionel Messi, la Selección Argentina se mide con la Vinotinto en un partido que se juega en el Hard Rock Stadium. Están 1 a 0 por el gol de Lo Celso. 10 de octubre 2025 · 21:12hs

Giovani Lo Celso marcó el gol de Argentina. Messi mira el partido de Argentina en un palco.

La Selección Argentina enfrentará a Venezuela este viernes, desde las 21, en el Hard Rock Stadium de Miami por el primer amistoso de la Fecha FIFA de octubre. Para el encuentro contra la Vinotinto, Lionel Scaloni tiene en mente parar un once con algunos futbolistas que no suelen tener minutos, pensando en la lista para el Mundial 2026.

El seleccionado argentino viene de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con victoria por 3-0 ante Venezuela y derrota 1-0 contra Colombia como visitante, lo que le permitió finalizar en la primera posición de la tabla con 38 puntos.

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami Argentina se mide con Nigeria por los octavos de final

De cara a este amistoso contra la Vinotinto, y a diez meses del debut en la próxima Copa del Mundo, Scaloni tiene pensado poner un once alternativo y probar futbolistas que no suelen estar convocados, para ver nuevos jugadores y sacar conclusiones pensando en el armado de la lisa final. De hecho, Lionel Messi está en duda porque arrastra cansancio producto de sus últimos partidos por MLS, y no está asegurada su titularidad en el partido de Miami. Formación de Argentina confirmada Titulares (23) Emiliano Martínez

(26) Nahuel Molina

(13) Cristian Romero

(6) Marcos Senesi

(3) Nicolás Tagliafico

(24) Enzo Fernández

(5) Leandro Paredes

(11) Giovani Lo Celso

(18) Nicolás Paz

(22) Lautaro Martínez

(9) Julián Álvarez Suplentes (1) Walter Benítez

(12) Gerónimo Rulli

(2) Leonardo Balerdi

(4) Gonzalo Montiel

(19) Nicolás Otamendi

(25) Lautaro Rivero

(7) Rodrigo De Paul

(14) Aníbal Moreno

(17) Giuliano Simeone

(20) Alexis Mac Allister

(15) Nicolás González

(16) José Manuel López Entrenador: Lionel Scaloni 20:45 Formación de Venezuela confirmada Titulares (1) José Contreras

(4) Jon Aramburu

(2) Nahuel Ferraresi

(5) Teo Quintero

(3) Alessandro Milani

(11) Juan Pablo Añor

(8) Cristian Cásseres Jr.

(10) Telasco Segovia

(17) Kervin Andrade

(9) Alejandro Marqués

(7) Gleiker Mendoza Suplentes (12) Cristopher Varela

(22) Joel Graterol

(6) Carlos Vivas

(13) Luis Balbo

(14) Ronald Hernández

(15) Jorge Yriarte

(16) Carlos Faya

(18) Wikelman Carmona

(20) Matías Lacava

(19) Kevin Kelsy

(21) Jesús Ramírez

(23) Jovanny Bolívar Entrenador: Oswaldo Vizcarrondo