Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

Sin Lionel Messi, la Selección Argentina se mide con la Vinotinto en un partido que se juega en el Hard Rock Stadium. Están 1 a 0 por el gol de Lo Celso.

10 de octubre 2025 · 21:12hs
Giovani Lo Celso marcó el gol de Argentina.

Giovani Lo Celso marcó el gol de Argentina.
Messi mira el partido de Argentina en un palco.

Messi mira el partido de Argentina en un palco.

La Selección Argentina enfrentará a Venezuela este viernes, desde las 21, en el Hard Rock Stadium de Miami por el primer amistoso de la Fecha FIFA de octubre. Para el encuentro contra la Vinotinto, Lionel Scaloni tiene en mente parar un once con algunos futbolistas que no suelen tener minutos, pensando en la lista para el Mundial 2026.

El seleccionado argentino viene de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con victoria por 3-0 ante Venezuela y derrota 1-0 contra Colombia como visitante, lo que le permitió finalizar en la primera posición de la tabla con 38 puntos.

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami.

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

Argentina va por más ante Nigeria en el Mundial Sub 20.

Argentina se mide con Nigeria por los octavos de final

De cara a este amistoso contra la Vinotinto, y a diez meses del debut en la próxima Copa del Mundo, Scaloni tiene pensado poner un once alternativo y probar futbolistas que no suelen estar convocados, para ver nuevos jugadores y sacar conclusiones pensando en el armado de la lisa final. De hecho, Lionel Messi está en duda porque arrastra cansancio producto de sus últimos partidos por MLS, y no está asegurada su titularidad en el partido de Miami.

Formación de Argentina confirmada

Titulares

  • (23) Emiliano Martínez
  • (26) Nahuel Molina
  • (13) Cristian Romero
  • (6) Marcos Senesi
  • (3) Nicolás Tagliafico
  • (24) Enzo Fernández
  • (5) Leandro Paredes
  • (11) Giovani Lo Celso
  • (18) Nicolás Paz
  • (22) Lautaro Martínez
  • (9) Julián Álvarez

Suplentes

  • (1) Walter Benítez
  • (12) Gerónimo Rulli
  • (2) Leonardo Balerdi
  • (4) Gonzalo Montiel
  • (19) Nicolás Otamendi
  • (25) Lautaro Rivero
  • (7) Rodrigo De Paul
  • (14) Aníbal Moreno
  • (17) Giuliano Simeone
  • (20) Alexis Mac Allister
  • (15) Nicolás González
  • (16) José Manuel López

Entrenador: Lionel Scaloni

20:45

Formación de Venezuela confirmada

Titulares

  • (1) José Contreras
  • (4) Jon Aramburu
  • (2) Nahuel Ferraresi
  • (5) Teo Quintero
  • (3) Alessandro Milani
  • (11) Juan Pablo Añor
  • (8) Cristian Cásseres Jr.
  • (10) Telasco Segovia
  • (17) Kervin Andrade
  • (9) Alejandro Marqués
  • (7) Gleiker Mendoza

Suplentes

  • (12) Cristopher Varela
  • (22) Joel Graterol
  • (6) Carlos Vivas
  • (13) Luis Balbo
  • (14) Ronald Hernández
  • (15) Jorge Yriarte
  • (16) Carlos Faya
  • (18) Wikelman Carmona
  • (20) Matías Lacava
  • (19) Kevin Kelsy
  • (21) Jesús Ramírez
  • (23) Jovanny Bolívar

Entrenador: Oswaldo Vizcarrondo

Argentina Selección Argentina Lionel Messi Venezuela Lionel Messi
Noticias relacionadas
Argentina está entre los cinco países que más usa el ChatGPT en América Latina

ChatGPT: el crecimiento de usuarios en la Argentina se triplicó en un año

argentina: la mafia financiera nos hunde en el abismo

Argentina: La mafia financiera nos hunde en el abismo

La primera superluna del 2025 podrá observarse en Paraná este lunes por la noche

La primera superluna del año se verá en la noche de este lunes

Produccióm automotriz esá repuntando

La producción automotriz creció 5,8% en septiembre

Ver comentarios

Lo último

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

Ultimo Momento
Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Policiales
Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Ovación
Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newells y dedicatoria a Miguel

La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newell's y dedicatoria a Miguel

Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

Central Córdoba superó a Unión en el Madre de Ciudades

Central Córdoba superó a Unión en el Madre de Ciudades

La provincia
Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Dejanos tu comentario