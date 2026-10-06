Paraná: la comuna dará continuidad a los espacios de primera infancia

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, anunció la continuidad de las salitas de 3 años en los espacios de primera infancia municipales. Fue en la inauguración de un jardín.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, anunció la continuidad de las salas de 3 años en los 30 espacios municipales de primera infancia. La información fue brindada durante la recorrida de la puesta en valor del jardín Los Jilgueritos, ubicado en zona oeste de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná realizó una obra integral de recuperación del Espacio de Primera Infancia de calle Brigadier López en el barrio 3 de Febrero. Dichos trabajos se hicieron con fondos 100% paranaenses.

Este martes la intendenta Romero recorrió el espacio acompañada por el viceintendente David Cáceres, funcionarios municipales y autoridades del CGE. “Estamos muy orgullosos de todos los Jardines Maternales Municipales porque hacen que los chicos empiecen un proceso educativo, de socialización, de alimentación saludable y de actividades físicas. Nos enorgullece que esta primera infancia tenga una atención del Estado y de calidad”, valoró la intendenta.

En este marco, la presidenta municipal anunció la continuidad de las salas de 3 años en los 30 Jardines Maternales Municipales. “Si bien hay establecimientos educativos con salas de 3 años, hemos acordado con el Consejo General de Educación la continuidad en nuestros jardines teniendo en cuenta que estos espacios funcionan de 7 a 13, que es un horario que a los padres les viene bien por cuestiones laborales. Quiero dar esa tranquilidad a los papás y mamás que ya están pidiéndonos lugar para el año que viene”, sostuvo.

Otras voces en la presentación

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, detalló que la puesta en valor del jardín consistió fundamentalmente en reestructuración, recomposición de sanitarios y cocina, instalaciones completamente nuevas de agua y electricidad, además se hicieron reparaciones en el techo y se le colocaron cielorrasos nuevos.

“Esta renovación forma parte de un esfuerzo importante con fondos paranaenses para la renovación de tres jardines por año para que puedan brindar un buen servicio a nuestros niños y niñas”, comentó.

Silvia Piedrabuena, directora de Los Jilgueritos, expresó: “Felices de trabajar en un espacio renovado. Valoramos el esfuerzo de la Municipalidad que sin duda va a influir en la calidad educativa de todos los niños”, destacó.

Por último, Mónica Masetto, vocal de presidencia del CGE, manifestó: “Desde el CGE se apoya a los diferentes jardines maternales de la ciudad, en este caso garantizando la continuidad de las salitas de 3 años. Sabemos que hoy tenemos una baja de natalidad y es una manera también de sostener la matrícula en la provincia en nivel inicial”, señaló.