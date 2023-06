Paraná: jubilados de puesto de diarios resistirán desalojo

La Municipalidad de Paraná intimó el jueves a los propietarios del quiosco de diarios y revistas que funciona desde hace 25 años en la esquina de Peatonal San Martín y Uruguay. Les dieron un plazo de pocas horas para retirarse del lugar. Aníbal Mercaich contó a UNO que él y su compañera de vida se sienten parte de la historia de Paraná y a su vez, gran parte de su vida está en ese quiosco. "Con este local nosotros hicimos mejoras a nuestra casa, criamos a nuestros tres hijos, logramos que tengan un estudio universitario. Ahora los dos estamos jubilados, pero no nos alcanza y lo que ganamos acá nos sirve para llegar a fin de mes", contó. Aseguró que no se irán del espacio.

desalojo quiosco revistas peatonal San Martín y Uruguay (3).jpg Sus dueños, una pareja de jubilados, están en esa esquina de Paraná desde hace 25 años. "Somos parte de la historia, de este lugar. Estamos muy tristes", dijo Foto UNO/Sebastián Gálligo

"Hoy abrimos como todos los días pero no sabemos en que momento vendrán a sacarnos a la fuerza. Ayer yo no estaba en el quiosco porque estaba haciendo un trámite y los inspectores amedrentaron a mi compañera de vida, le dijeron que al mediodía tenía que levantar todas las revistas y diarios porque iban a quitar la estructura. Al llegar, me quisieron hacer firmar un acta, pero me negué", indicó a UNO.