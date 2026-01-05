En el marco de la Agenda de Verano, la Municipalidad de Paraná invita a la comunidad a participar de la primera edición de los Festivales Populares, una propuesta cultural que recorrerá distintos barrios de la ciudad con música en vivo, circo, feria de emprendedores y actividades para disfrutar en familia.
Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda
El primer encuentro se realizará el viernes 9 de enero, desde las 20 horas, en el Parque Lineal Sur, con entrada libre.
Durante la jornada se presentarán Circo Estelar, Bernardita Gutiérrez, Gualicheros, Superbanda Estrella y La Hora de lo que Pinte, conformando una grilla diversa que reúne distintas expresiones artísticas y musicales.
Además, el festival contará con patio gastronómico, feria de emprendedores y el PREMATE de Cebadores, el concurso rumbo a la 35 Fiesta Nacional del Mate, sumando propuestas para toda la comunidad y fortaleciendo el encuentro en el espacio público.
Cronograma
Los Festivales Populares continuarán durante enero, con el siguiente cronograma:
16 de enero: San Agustín
23 de enero: Miradores de Bajada
30 de enero: Parque Gazzano
La iniciativa busca promover el acceso a la cultura, el trabajo de artistas locales y el disfrute de actividades recreativas al aire libre durante la temporada de verano.