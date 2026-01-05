Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

El primer encuentro se realizará el viernes 9 de enero, desde las 20 horas, en el Parque Lineal Sur de Paraná, con entrada libre y gratuita. La agenda completa

5 de enero 2026 · 12:19hs
El primer encuentro se realizará el viernes 9 de enero

El primer encuentro se realizará el viernes 9 de enero, desde las 20 horas, en el Parque Lineal Sur de Paraná, con entrada libre y gratuita. Habrá patio Gastronómico y Feria de Emprendedores. La agenda completa
El primer encuentro se realizará el viernes 9 de enero

FERNANDA RIVERO/DIARIO UNO

El primer encuentro se realizará el viernes 9 de enero, desde las 20 horas, en el Parque Lineal Sur de Paraná, con entrada libre y gratuita. La agenda completa
Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

En el marco de la Agenda de Verano, la Municipalidad de Paraná invita a la comunidad a participar de la primera edición de los Festivales Populares, una propuesta cultural que recorrerá distintos barrios de la ciudad con música en vivo, circo, feria de emprendedores y actividades para disfrutar en familia.

El primer encuentro se realizará el viernes 9 de enero, desde las 20 horas, en el Parque Lineal Sur, con entrada libre.

Mateando, el paseo comercial en el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate, se llevará adelante desde el 5 al 8 de febrero en Sala Mayo

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Empresarios cordobeses lanzarán un servicio de combis diferencial entre Paraná y Santa Fe, alternativo al servicio de trasnporte interurbano

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Feria Parque Lineal Sur2.jpg

Durante la jornada se presentarán Circo Estelar, Bernardita Gutiérrez, Gualicheros, Superbanda Estrella y La Hora de lo que Pinte, conformando una grilla diversa que reúne distintas expresiones artísticas y musicales.

Además, el festival contará con patio gastronómico, feria de emprendedores y el PREMATE de Cebadores, el concurso rumbo a la 35 Fiesta Nacional del Mate, sumando propuestas para toda la comunidad y fortaleciendo el encuentro en el espacio público.

Agenda festivales populares Paraná verano

Cronograma

Los Festivales Populares continuarán durante enero, con el siguiente cronograma:

16 de enero: San Agustín

23 de enero: Miradores de Bajada

30 de enero: Parque Gazzano

La iniciativa busca promover el acceso a la cultura, el trabajo de artistas locales y el disfrute de actividades recreativas al aire libre durante la temporada de verano.

Paraná Festivales Populares enero
Noticias relacionadas
bomberos controlaron un incendio de basural en parana

Bomberos controlaron un incendio de basural en Paraná

Imagen ilustrativa.

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná

Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná

todavia falta mucho para que cambie la cultura gastronomica

"Todavía falta mucho para que cambie la cultura gastronómica"

Ver comentarios

Lo último

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Ultimo Momento
Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Policiales
Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Ovación
El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

La provincia
Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Qué nombres eligieron las familias entrerrianas durante el último año

Qué nombres eligieron las familias entrerrianas durante el último año

Dejanos tu comentario