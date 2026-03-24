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Vecinos alertan sobre peligro por poste derribado en calle Laprida

Vecinos de calle Laprida, en Paraná, Entre Ríos, alertan por un poste de luz caído en la esquina, que representa riesgo para transeúntes.

24 de marzo 2026 · 15:10hs
Vecinos alertan sobre peligro por poste derribado en calle Laprida.

Vecinos alertan sobre peligro por poste derribado en calle Laprida.

Vecinos de la calle Laprida en Paraná, alertaron sobre un poste de luz que se encuentra caído en una de las esquinas de la zona. Según indicaron, la situación representa un riesgo para quienes transitan por el lugar.

El poste afectado sostiene cables de electricidad e internet, por lo que su caída no solo pone en peligro a los peatones y vehículos, sino que también podría interrumpir los servicios en la zona. Los vecinos destacaron la necesidad de intervención inmediata.

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Riesgo en la vía pública: poste de luz colapsado en Paraná

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Las autoridades y servicios de emergencia fueron solicitados con suma urgencia para retirar el poste y asegurar los cables, evitando accidentes y restaurando la normalidad en el barrio. La comunidad pide una rápida respuesta para minimizar los riesgos.

Vecinos Paraná Poste
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