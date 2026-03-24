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La Multisectorial de DDHH convoca a marchar a 50 años del golpe

Bajo las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, los organismos de Derechos Humanos se movilizarán esta tarde desde la Plaza Sáenz Peña. Nuevo recorrido

24 de marzo 2026 · 11:59hs
Bajo las consignas de Memoria

Bajo las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, los organismos de Derechos Humanos se movilizarán esta tarde desde la Plaza Sáenz Peña. Nuevo recorrido

Bajo las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, los organismos de Derechos Humanos se movilizarán este martes 24 de marzo desde la Plaza Sáenz Peña hasta el centro cívico de Paraná. La convocatoria enfatiza la continuidad de la lucha y el reclamo por el paradero de los desaparecidos.

A medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina, la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná anunció la realización de una marcha central para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La cita será hoy, 24 de Marzo, a las 17, teniendo como punto de concentración y partida la emblemática Plaza Sáenz Peña.

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La marcha en la capital entrerriana se sumará a las numerosas manifestaciones que se esperan en todo el país. Desde la organización invitan a toda la ciudadanía a participar activamente para mantener vivo el ejercicio de la memoria colectiva en las calles.

A través de sus redes sociales, la organización lanzó una fuerte convocatoria bajo el lema "50 años de lucha", vinculando la resistencia histórica de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con el contexto político actual. En el comunicado que acompaña la imagen, la Multisectorial expresó: "Hoy más que nunca por la memoria, la verdad y la justicia: ¡que digan dónde están!"

Nuevo recorrido

En la conferencia de prnsa que la Multisectorial de DDHH realizó el viernes pasado y esta Agencia participó, se confirmó que el recorrido sufrió modificaciones: Al acercarse al centro de la ciudad tomarán por calle Santa Fe, atravesará el Centro Cívico (Casa de Gobierno), continuará por Alameda de la Federación hasta calle Buenos Aires y finalizará frente al Museo de Bellas Artes, donde se realizará el acto central con intervenciones artísticas de "Cultura por la Memoria".

La consigna principal de este año, "Ni olvido ni perdón", se presenta en un diseño visual impactante que resalta la cifra de los 50 años, subrayando que el paso del tiempo no ha mermado la exigencia de respuestas sobre el destino de los detenidos-desaparecidos.

Multisectorial Multisectorial de Derechos Humanos Paraná
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