Paraná: hubo una muestra de dibujos sobre cáncer infantil

Paraná muestra Campanas de Esperanza clínica modelo 2.jpg

"Hay historias que los niños no deberían vivir y desde luego pasar por un cáncer es una de ellas. Por eso me alegra tanto darle difusión, como ex paciente hemantoncologica se que un tratamiento de quimioterapia es algo muy duro de superar para cualquier persona y más aún para los niños y adolescentes. Siempre miro el tren llegar o partir desde mi oficina y se me ocurrió que el sonido de la campana podía llevar un mensaje a quienes comienzan o están en tratamiento de quimioterapia. Las campanadas se realiza con un propósito, celebrar y simbolizar el fin de un ciclo haciendo partícipe además a otros pacientes, compañeros de camino, facilitando la identificación, sembrando la esperanza de que un día también estarán en ese lugar. Así surge Campanas de Esperanza, que en ésta ocasión sumó la muestra de dibujos acerca de cómo los chicos ven la enfermedad, siempre con un espíritu solidario y positivo", indicó a UNO Sandra Villalba, presidenta de la asociación.