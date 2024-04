Paraná: estudiantes universitarios respondieron a video de militante libertario

En este contexto UNO contactó a las distintas agrupaciones estudiantiles en las facultades para conocer su versión de los hechos. Santiago Velázquez, quien estudia en Ciencias de la Educación y milita en Indignadxs, comentó: "A la hora del mediodía, un grupo de militantes libertarios se paseó por las facultades de Paraná grabando los carteles de distintas agrupaciones estudiantiles y denunciaron adoctrinamiento" y relató que los referentes de LLA no se identificaron previamente, sólo "grababan y hacían las denuncias que se ven en sus videos, no se presentaron ni querían explicar por qué grababan nuestros carteles, tampoco se prestaron a un debate político como se les ofreció" y comentó: "No tenían diálogo con ningún estudiante, sólo entraban a grabar. En todas las facultades evitaron cruzarse con gente. En Ciencias de la Educación no había nadie en el hall, estábamos cursando y cuando volvimos, los vimos".

LEER MÁS: Decanos de UNER alertan por fondos insuficientes para sostener facultades

Por su parte Facundo Rodríguez, consejero directivo del Frente Universitario Popular (FUP) y estudiante de Ciencia Política en la FTS, comentó a UNO: "Las imágenes que trascendieron mostraron imágenes de las banderas y consignas políticas que tienen las agrupaciones que militamos en las facultades. Este video tiene como único objetivo deslegitimar y tratar de tapar la gran marcha federal que se realizará este martes".

"La libertad de expresión está garantizada en las universidades"

"Se trata de taparla, hacerla menos visible y legitimar un discurso en el que la militancia de agrupaciones en las universidades sea visto como algo negativo, como un espacio de adoctrinamiento, cuando la libertad de expresión está más que garantizada en nuestras facultades donde participan diferente agrupaciones", agregó el estudiante y apuntó: "En la FTS está garantizado el diálogo, donde todas las personas pueden debatir, participar y opinar. Invitamos a los militantes de LLA a participar de una clase y debatir, porque están lejos de ser espacios de adoctrinamiento o donde no se garantice la libertad de expresión". Rodríguez consideró, por otro lado, que la publicación de Greco " trata de tapar un presupuesto universitario muy deficiente, totalmente recortado donde las universidades no tienen presupuesto para funcionar más de abril o mayo y eso es una situación muy preocupante".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Frente Universitario Popular (@fup.uner.fts)

Finalmente, el también ayudante de cátedra apuntó: "Estamos muy tranquilos de que nuestras facultades son espacios donde se garantiza la libertad de expresión y seguiremos luchando en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad que, para muchos, implica ser primera generación de estudiantes universitarios. Este martes nos encontramos en las calles para defender las oportunidades que nos dan a todos".

Quién es Juan Greco, el referente de LLA en Paraná

En su perfil de Instagram Juan Greco se define como "referente de LLA Jóvenes Entre Ríos" y forma parte del bloque de Concejales de La Libertad Avanza en la capital entrerriana y se describe como "argentino militante de las ideas de la libertad". En su cuenta tiene 3.690 seguidores, donde comparte principalmente posteos en apoyo al presidente, Javier Milei y al concejal de LLA, Darío Báez.