La Súper Final en Paraná deberá esperar: fue suspendida por la lluvia

Se informó la suspensión de la Súper Final que debían disputar Atlético Paraná y Atlético Neuquén en el estadio Pedro Mutio este sábado.

La Liga Paranaense de Fútbol informó la suspensión de la Super Final que debían disputar Atlético Paraná y Atlético Neuquén en el estadio Pedro Mutio, a raíz de las intensas lluvias que afectaron a la ciudad durante las últimas horas.

El encuentro, uno de los más esperados del calendario local, no pudo llevarse a cabo debido al mal estado del campo de juego, que quedó seriamente comprometido por las precipitaciones registradas tanto en la jornada de este viernes como en la de este sábado.

Desde la organización explicaron que la medida fue adoptada con el objetivo de preservar la integridad física de los futbolistas, además de garantizar la seguridad del público que iba a concurrir al escenario.

Por las lluvias en Paraná

“La decisión fue tomada priorizando el estado del campo de juego, la seguridad de los protagonistas y del público”, expresaron en el comunicado oficial.

Asimismo, se adelantó que en los próximos días se dará a conocer la nueva fecha para la disputa de la Super Final, una definición que mantiene en vilo a los hinchas de ambos equipos.

De esta manera, el duelo entre el Decano y el conjunto neuquino deberá aguardar, en una definición que promete gran expectativa cuando finalmente pueda llevarse a cabo en condiciones adecuadas.