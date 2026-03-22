Plataformas digitales saturadas ya no contienen el desempleo

Entre el desempleo y la informalidad, la sobreoferta de choferes y repartidores de plataformas digitales provoca la baja rentabilidad por viaje o pedido

Entre el desempleo y la informalidad, la sobreoferta de choferes y repartidores de plataformas digitales provoca la baja rentabilidad por viaje o pedido

Debido a la destrucción de puestos de trabajo registrados en sectores clave como la industria y el comercio, desde hace meses se advierte una sobreoferta de trabajadores volcados al cuentapropismo, reduciendo drásticamente la rentabilidad en este sector.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron cerca de 150.000 empleos privados registrados. Solo en 2025, el empleo asalariado total cayó 1% interanual, lo que equivale a 106.200 puestos menos, con el sector privado concentrando 88.800 de esas bajas.

Los informes técnicos advierten que estas aplicaciones ya no logran contener la desocupación, la cual alcanzó niveles críticos mientras la informalidad y la precarización se institucionalizan mediante reformas legales.

La transformación estructural del empleo planeado por la gestión de Javier Milei se produce en un contexto de estancamiento económico, donde la caída del consumo y del gasto público impide la reinserción laboral genuina. En ese marco se evidencia una trampa de precriedad en la que el trabajo independiente apenas enmascara una realidad social de pérdida de derechos laborles y bajos salarios.

El diagnóstico del economista Federico Pastrana describe un fenómeno que los datos de CP Consultora confirman. Las plataformas digitales funcionaron como válvula de escape frente al desempleo formal, pero esa red de seguridad informal que históricamente contenía el desempleo se ha saturado y ya no puede cumplir ese rol.

Uber Moto.jpg Crece la demanda de Uber Moto Foto: Uber

Más oferta menos ingresos

Si hay demasiados conductores para la misma cantidad de pasajeros, o demasiados repartidores para los mismos pedidos, el ingreso de cada uno cae. En base al analista económico Pastrana, la oferta de trabajadores en las plataformas creció tanto que los ingresos reales por viaje o pedido bajaron considerablemente, precarizando el llamado “salario de reserva” —es decir, el mínimo ingreso que un trabajador acepta antes de preferir directamente no trabajar.

Un dato que ilustra la magnitud, es que en diciembre de 2025, un repartidor necesitaba completar 454 pedidos en promedio para alcanzar el costo de la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro personas, según el “índice APP” de la Fundación Encuentro. Cuando el esfuerzo requerido es tan descomunal, el trabajo informal deja de ser un refugio atractivo y se convierte en una trampa de precariedad.

Paralelamente, el empleo asalariado privado registrado —la estadística más confiable y rigurosa del mercado laboral— acumularía siete meses consecutivos de caídas entre mayo y noviembre de 2025. En total, durante 2025 se perdieron más de 106.000 puestos asalariados (-1% interanual), con el sector privado explicando la mayor parte: -88.800 empleos. Si se amplía el horizonte, desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2025 se destruyeron muchos más puestos de trabajo.

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Desocupación en aumento

Los sectores más golpeados fueron la industria, que acumuló casi 40.000 empleos perdidos en 2025 y registró su mayor caída en el segundo semestre, y el comercio, que desde mayo de ese año resignó 22.600 puestos. También la minería, que venía impulsando el PIB, destruyó empleo durante la segunda mitad del año, al igual que la intermediación financiera y el agro.

En paralelo, la tasa de desocupación llegó al 7.9% en el primer trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2021, afectando a cerca de 1.8 millones de personas. Para el cuarto trimestre de 2025, el dato subió al 7.5% desde el 6.6% del tercer trimestre.

El dato más revelador es que el empleo registrado total cerró 2025 “sin cambios” en términos netos, pero ese número esconde una transformación profunda. El trabajo independiente creció 3.8%, sumando 104.800 trabajadores, principalmente monotributistas, compensando casi en su totalidad las bajas del sector asalariado. Es decir, los puestos de trabajo de mayor calidad (con aportes jubilatorios completos, aguinaldo y estabilidad) están siendo reemplazados por formas más precarias.

Según el CETyD de la UNSAM, el pluriempleo pasó del 8% en 2013 al 12% en 2024. Una investigación conjunta de ocho universidades nacionales encontró que el 75% de los trabajadores de plataformas los usa como segundo empleo y que la mayoría lo hace “por necesidad”, no por elección. Los ingresos laborales en general se encuentran casi 25% por debajo de los niveles de 2017.

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La trampa del Monotributo

Como se mencionó anteriormente, para compensar la caída del empleo asalariado, el trabajo independiente (principalmente monotributo) creció un 3.8%, sumando 104.800 trabajadores. Esto ocultó la gravedad del problema en las estadísticas globales, porque el total de trabajadores registrados se mantuvo casi igual, pero cambió su composición hacia formas más precarias, sin cobertura médica completa, sin indemnización, sin aportes estables a la jubilación.

Este fenómeno explica por qué la tasa de desocupación del INDEC —que cerró 2025 en 7.5%, contra 6.4% en 2024— no refleja completamente la crisis. Una parte de los desempleados “reales” está encubierta en la informalidad. De hecho, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43% en el c

Trabajadores de Plataformas Reforma laboral PedidosYa Rappi

El panorama actual de las plataformas

Saturación del "empleo de refugio": Las plataformas digitales ya no pueden absorber el desempleo formal. Al haber demasiados conductores y repartidores para una demanda estancada, los ingresos reales han caído drásticamente, obligando, por ejemplo, a un repartidor a realizar más de 450 pedidos mensuales para cubrir la canasta básica.

Destrucción del empleo formal: Entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025, se perdieron aproximadamente 150,000 empleos privados registrados. Los sectores más afectados son la industria manufacturera y el comercio, aunque incluso sectores antes dinámicos como la minería y el agro comenzaron a destruir puestos en el segundo semestre de 2025.

Precarización y "maquillaje" estadístico: Aunque el empleo registrado total pareció mantenerse estable en 2025, esto oculta un cambio negativo: se perdieron puestos asalariados de alta calidad (con aportes y beneficios) y fueron reemplazados por 104,800 nuevos trabajadores independientes (monotributistas).

Marco legal de la precarización: La reforma laboral de finales de 2025 institucionalizó la figura del "prestador independiente de plataformas", excluyéndolos de la Ley de Contrato de Trabajo y privándolos de derechos como indemnizaciones, vacaciones o licencias.

Estancamiento económico comparativo: A diferencia de la crisis de los años 90, donde había cierto crecimiento, la economía actual está estancada, con el consumo interno y el crédito paralizados, lo que impide que los trabajadores desplazados encuentren nuevos sectores donde reinsertarse.

Desempleo Empleo Trabajo Desocupacion.jpg UNO / Archivo

Crisis de empleo

La economía argentina enfrenta una crisis estructural de empleo donde las válvulas de escape tradicionales, como el cuentapropismo y las plataformas digitales, han llegado a su límite físico y económico.

El mercado laboral está sufriendo una transformación hacia la informalidad (que alcanza el 43%) y la precariedad institucionalizada.