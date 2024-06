Paraná: declaran de utilidad pública los terrenos linderos al Patito Sirirí

La iniciativa incluye a los terrenos ubicados en la zona comprendida por las calles Gregoria Matorras de San Martín, al este; Manuel Alberti, al sur; Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955, al noreste, y avenida Laurencena, al norte.

En los fundamentos del texto se se explica que la medida "tiene por objeto la preservación del patrimonio paisajístico, cultural, turístico e histórico del inmueble".

Fundamentos a favor y en contra

Según registró UNO, al fundamentar el proyecto, el concejal peronista Juan Enrique Ríos, sostuvo: "Este inmueble estuvo en discusión en el período anterior. Lo que buscamos es poder darle las herramientas a la Legislatura para que pueda declarar la expropiación de estos terrenos. Ya fueron incorporados como espacio público por los paranaenses pero es del sector privado".

"Por su morfología, estos espacios conforman parte vital del Parque Urquiza y con esto buscamos el libre uso de los paranaense y que no sea de unos pocos", agrego y cerró: "queremos que sea un espacio para el goce de todos los paranaenses".

Tras la votación, el concejal del PRO, Leandro Fernández, dio las razones de por qué el bloque de Juntos no acompañó el proyecto: "El no acompañamiento no es porque no nos parezca importante el lote, sino entendiendo la situación económica delicada que atraviesa el gobierno provincial y municipal".

Cabe recordar que una tasación de los terrenos realizada tiempo atrás indica que, de avanzar la expropiación, se debería indemnizar a los privados en una suma superior a los 3 millones de dólares.