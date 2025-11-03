Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

La Municipalidad de Paraná fortalecer el Plan de Agua con la incorporación de nuevos perfiles en el gabinete. Incorporó una nueva organización institucional

En el marco de la continuidad y profundización del Plan de Agua que impulsa la Municipalidad de Paraná, la intendenta Rosario Romero presentó una nueva organización institucional destinada a dotar de mayor agilidad y capacidad técnica las políticas vinculadas a la gestión del agua y el ambiente. La nueva Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental estará a cargo de la ingeniera Mayra Collante , quien juró este lunes en un acto realizado en Casa de la Costa.

“Esta acción responde a una necesidad concreta: contar con un área específica que permita consolidar los logros alcanzados y avanzar con mayor eficiencia en los objetivos ya trazados en materia de agua y ambiente”, expresó la intendenta Romero durante la ceremonia.

La flamante Secretaría integrará las actuales Subsecretarías de Obras Sanitarias y de Ambiente, con el propósito de fortalecer la gestión técnica, la sostenibilidad y la planificación a largo plazo.

Collante destacó que el objetivo de esta nueva estructura es “fortalecer la gobernanza del agua y el ambiente con una jerarquía institucional acorde a los desafíos de la ciudad. Queremos una gestión moderna, basada en evidencia, con estándares internacionales y con transparencia en cada paso”, subrayó la ingeniera, quien coordinará las políticas públicas relacionadas con la distribución, mantenimiento y expansión del sistema de agua potable, además de la planificación ambiental integral de Paraná.

“Una Paraná inteligente y sostenible es una ciudad que mejora la realidad de sus arroyos y sus servicios asociados al agua. Es una ciudad que reconoce su carácter fluvial y que integra el recurso hídrico a la vida cotidiana”, agregó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, valoró la creación de la nueva Secretaría, al señalar que “fortalece la mirada técnica sobre las áreas de Obras Sanitarias y Ambiente, en el marco de una gestión que tiene la sostenibilidad como eje central”. Además, destacó que los esfuerzos municipales en distribución y producción de agua “buscan garantizar que cada inversión y cada acción se sostengan en el tiempo”.

Organización y ejes de trabajo

La Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental estará compuesta por dos grandes áreas:

Subsecretaría de Obras Sanitarias, a cargo de Rodrigo Cabrera, que concentrará la operación de plantas, el mantenimiento de redes, la micromedición y el control de calidad del agua.

Subsecretaría de Ambiente, encabezada por Maximiliano Pérez Viencent, que integrará el laboratorio de datos ambientales, la fiscalización, la gestión integral de residuos (GIRSU), la gestión de cuencas, la educación ambiental y el ecoturismo.

Entre los principales ejes de trabajo, la Municipalidad priorizará la eficiencia técnica y financiera, la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y la participación ciudadana y profesional.

Con esta reorganización institucional, la Municipalidad de Paraná reafirma su compromiso de ofrecer un servicio esencial con transparencia, eficiencia y planificación, promoviendo una identidad de ciudad sostenible, fluvial e inteligente, en coherencia con su geografía y los desafíos ambientales de nuestro tiempo.

Trayectoria de la nueva secretaria de la Municipalidad de Paraná

La ingeniera Mayra D. Collante Wojcicki es Ingeniera Civil egresada de la UTN, con formación en planificación y gestión de la ingeniería urbana y amplia experiencia en proyectos de recursos hídricos y obras públicas. Hasta su designación, se desempeñó como Coordinadora General de la Secretaría de Planificación e Infraestructura, es Tesorera del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, y cuenta con publicaciones y trabajos de investigación en tormentas de diseño e hidrología.