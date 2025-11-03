Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

La Municipalidad de Paraná fortalecer el Plan de Agua con la incorporación de nuevos perfiles en el gabinete. Incorporó una nueva organización institucional

3 de noviembre 2025 · 22:24hs
La intendenta de Paraná

Gentileza Municipalidad de Paraná.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, junto a Mayra D. Collante Wojcicki.

En el marco de la continuidad y profundización del Plan de Agua que impulsa la Municipalidad de Paraná, la intendenta Rosario Romero presentó una nueva organización institucional destinada a dotar de mayor agilidad y capacidad técnica las políticas vinculadas a la gestión del agua y el ambiente. La nueva Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental estará a cargo de la ingeniera Mayra Collante, quien juró este lunes en un acto realizado en Casa de la Costa.

“Esta acción responde a una necesidad concreta: contar con un área específica que permita consolidar los logros alcanzados y avanzar con mayor eficiencia en los objetivos ya trazados en materia de agua y ambiente”, expresó la intendenta Romero durante la ceremonia.

El público no se perdió la oportunidad de sacarse una foto con Pepe Sánchez.

Pepe Sánchez, la leyenda pasó por Paraná

Noche de Pijamas 

Paraná celebró la Noche de Pijamas con una gran participación del público

La flamante Secretaría integrará las actuales Subsecretarías de Obras Sanitarias y de Ambiente, con el propósito de fortalecer la gestión técnica, la sostenibilidad y la planificación a largo plazo.

Collante destacó que el objetivo de esta nueva estructura es “fortalecer la gobernanza del agua y el ambiente con una jerarquía institucional acorde a los desafíos de la ciudad. Queremos una gestión moderna, basada en evidencia, con estándares internacionales y con transparencia en cada paso”, subrayó la ingeniera, quien coordinará las políticas públicas relacionadas con la distribución, mantenimiento y expansión del sistema de agua potable, además de la planificación ambiental integral de Paraná.

“Una Paraná inteligente y sostenible es una ciudad que mejora la realidad de sus arroyos y sus servicios asociados al agua. Es una ciudad que reconoce su carácter fluvial y que integra el recurso hídrico a la vida cotidiana”, agregó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, valoró la creación de la nueva Secretaría, al señalar que “fortalece la mirada técnica sobre las áreas de Obras Sanitarias y Ambiente, en el marco de una gestión que tiene la sostenibilidad como eje central”. Además, destacó que los esfuerzos municipales en distribución y producción de agua “buscan garantizar que cada inversión y cada acción se sostengan en el tiempo”.

Organización y ejes de trabajo

La Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental estará compuesta por dos grandes áreas:

Subsecretaría de Obras Sanitarias, a cargo de Rodrigo Cabrera, que concentrará la operación de plantas, el mantenimiento de redes, la micromedición y el control de calidad del agua.

Subsecretaría de Ambiente, encabezada por Maximiliano Pérez Viencent, que integrará el laboratorio de datos ambientales, la fiscalización, la gestión integral de residuos (GIRSU), la gestión de cuencas, la educación ambiental y el ecoturismo.

Entre los principales ejes de trabajo, la Municipalidad priorizará la eficiencia técnica y financiera, la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y la participación ciudadana y profesional.

Con esta reorganización institucional, la Municipalidad de Paraná reafirma su compromiso de ofrecer un servicio esencial con transparencia, eficiencia y planificación, promoviendo una identidad de ciudad sostenible, fluvial e inteligente, en coherencia con su geografía y los desafíos ambientales de nuestro tiempo.

Trayectoria de la nueva secretaria de la Municipalidad de Paraná

La ingeniera Mayra D. Collante Wojcicki es Ingeniera Civil egresada de la UTN, con formación en planificación y gestión de la ingeniería urbana y amplia experiencia en proyectos de recursos hídricos y obras públicas. Hasta su designación, se desempeñó como Coordinadora General de la Secretaría de Planificación e Infraestructura, es Tesorera del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, y cuenta con publicaciones y trabajos de investigación en tormentas de diseño e hidrología.

Paraná Municipalidad de Paraná Obras Sanitarias
Noticias relacionadas
El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

El Profe Salorio presentó la capacitación que brindará en Paraná.

El Profe Salorio presentó la capacitación que brindará en Paraná

Los colectivos quemados en la zona del Acceso Norte de Paraná.

Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: Hay días que no tengo ganas de nada.

Paraná declaró Ciudadano Ilustre al Indio Solari

Ver comentarios

Lo último

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Ultimo Momento
La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

Policiales
Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Chajarí: un trabajador murió aplastado por paneles de mármol

Chajarí: un trabajador murió aplastado por paneles de mármol

Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas

Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas

La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico

La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Ovación
La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Racing no pudo romper el cero y empató con Central Córdoba

Racing no pudo romper el cero y empató con Central Córdoba

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

La provincia
Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

UTA Entre Ríos informó que por el momento no habrá medidas de fuerza

UTA Entre Ríos informó que "por el momento no habrá medidas de fuerza"

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Dejanos tu comentario