Pepe Sánchez, la leyenda pasó por Paraná

Juan Ignacio Pepe Sánchez jerarquizó el Torneo Internacional de Maxibásquet en la capital entrerriana y no pasó desapercibido.

Víctor Ludi

3 de noviembre 2025 · 07:15hs
El público no se perdió la oportunidad de sacarse una foto con Pepe Sánchez.

La 25ª edición del Torneo Internacional de Maxibásquet que organizó Suricatas, además de tener el condimento especial de celebrarse las bodas de plata del campeonato, tuvo como aliciente una presencia de lujo. Juan Ignacio Pepe Sánchez visitó Paraná y jerarquizó esta tradicional competencia.

La presencia del exbase de la Generación Dorada del básquet argentino despertó el interés de propios y extraños, y fue solicitado constantemente para tomarse fotografías o firmar camisetas.

Pepe Sánchez presente en el torneo que se jueaga en Paraná.

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Previo a recibir un reconocimiento por su trayectoria en el deporte de la Naranja, el bahiense mantuvo un breve diálogo con UNO.

“Estuve feliz de estar en Paraná, me encanta el pescado de río y pude disfrutarlos en esta ciudad tan linda. Además feliz por poder jugar al básquet, que es lo que tanto me gusta. He sentido mucho el cariño y el respeto de la gente, lo cual me genera sensaciones hermosas. Me encantó vivir este ambiente de gente que sigue jugando al básquet a pesar de los años y lo disfruta”, comentó quien hace 25 años se convirtió en el primer basquetbolista argentino en jugar en la NBA, cuando debutó con Philadelphia 76ers.

“Me divierte mucho jugar –prosiguió con su relato–, lo disfruto y mientras el físico me dé seguiré jugando. Desde los cinco años que juego al básquet y si lo puedo hacer durante toda mi vida, lo seguiré haciendo. Ya me saqué todas las ganar de hacer todo lo que quise en la etapa profesional, así que ahora me queda disfrutar de esta etapa en la que sólo me divierto. Es fantástico venir a estos torneos donde ves gente que 50, 60 o 70 años que sigue disfrutando de jugar al básquet. Es algo que me gusta”.

Además comentó que “no esperaba tantos reconocimientos, porque yo sólo vine a jugar al básquet. Pero sentir el cariño de la gente y que me tengan presente es algo muy lindo”.

Sobre cómo vivió la competencia en la capital entrerriana, a pesar de tomarse este compromiso con tranquilidad, Sánchez no ocultó ese espíritu competitivo que, sumado a su talento, lo llevó a desarrollar su exitosa carrera.

“El segundo día me jodí un poco la rodilla y me perdí algunos partidos. Si bien vengo con el objetivo de divertirme, cuando entrás a la cancha querés competir y ganar. Después de tantos años en el profesionalismo, poder seguir jugando al básquet desde otro lugar es algo hermoso”, expresó.

El recuerdo de Pepe Sánchez

El 31 de octubre se cumplieron los 25 años de su primer partido en la NBA, algo que le generó un montón de sensaciones en los pocos segundos que lo recordó.

“Se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. Fue un momento increíble, con mucho cagazo antes de entrar a la cancha, porque encima fue en el Madison Square Garden de Nueva York. Creo que fue un momento bisagra para el básquet argentino porque con el Colo (Rubén Wolkowyski) rompimos la barrera de soñar con jugar en la NBA y después vinieron los otros monstruos e hicieron historia”.

Pepe Sánchez Paraná maxibásquet Suricatas
