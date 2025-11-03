Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

En el barrio de Paraná dos familias con viejos conflictos se cruzaron en la intersección de calle Crausaz y avenida de las Américas. Dos mujeres detenidas.

Durante la tarde de este lunes, un nuevo episodio de violencia sacudió al Barrio El Perejil de Paraná , cuando integrantes de dos familias con viejos conflictos se cruzaron en la intersección de calle Crausaz y avenida de las Américas . Según fuentes policiales, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una serie de amenazas mutuas.

Gracias a la rápida intervención del personal de la Comisaría Decimotercera y de la División 911 , los efectivos lograron controlar la situación e identificar a las protagonistas del hecho. El operativo se desarrolló en la zona de calle Pablo Crausaz y Arroyo Cazuelas , donde fueron detenidas dos mujeres involucradas en el altercado.

Una de ellas, de 24 años, llevaba una pistola con siete cartuchos escondida en un morral bajo su remera. La otra, de 26 años, fue encontrada con un machete.

El fiscal interviniente fue informado de lo ocurrido y ordenó el secuestro de las armas y la detención de ambas mujeres, quienes fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunal