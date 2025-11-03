Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Banfield se impuso por 2-1 en el Florencio Sola con goles de Sepúlveda y Auzmendi al Granate finalista de la Sudamericana. Hubo empate en Córdoba.

Banfield superó 2-1 a Lanús en el clásico del Sur que cerró la fecha 14 del Torneo Clausura . Fue un partido vibrante el que se disputó en el Estadio Florencio Sola. El Taladro capitalizó sus chances, pero en un trámite cambiante el Granate se puso a tiro del empate en el final.

En un choque cargado de tensiones, el conjunto de Pedro Troglio logró ponerse en ventaja gracias a un preciso centro de Mauro Méndez y una magnífica definición de Bruno Sepúlveda , quien se peleó entre los centrales para resolver por encima de la integridad de Nahuel Losada . Una conquista que hizo delirar al público que colmó el Florencio Sola.

En el complemento Lanús fue por el empate y tuvo su mejor momento. Dylan Aquino entró bien, pero desperdició con un débil remate luego de una buena jugada colectiva.

Aunque pese a la superioridad Granate, el Taladro aumentó su diferencia luego de un gran saque de Facundo Sanguinetti, Mauro Méndez la bajó y asistió a Rodrigo Auzmendi, que con un tiro cruzado firmó el segundo.

En el final el mismo Aquino hizo una gran jugada y asistió a Eduardo Salvio que descontó con un preciso remate.

Banfield aguantó el resultado en el final y plasmó una victoria que lo ubica sexto en la Zona A. Mientras que Lanús se mantiene tercero en la Zona B. Con estas posiciones, ambos se volverían a enfrentar en los octavos de final.

Lo que viene para Banfield y Lanús

En la próxima fecha Lanús visitará a San Martín de San Juan, el sábado desde las 21.30. Mientras que Banfield recibirá a Aldosivi, el domingo a partir de las 19.20.

Belgrano empató con Tigre en Córdoba

Belgrano de Córdoba y Tigre igualaron sin goles en el Gigante de Alberdi. El Pirata buscaba recuperarse tras la reciente eliminación en semifinales de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, un revés que dejó secuelas tanto en lo anímico como en lo deportivo.