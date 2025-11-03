Uno Entre Rios | Ovación | Banfield

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Banfield se impuso por 2-1 en el Florencio Sola con goles de Sepúlveda y Auzmendi al Granate finalista de la Sudamericana. Hubo empate en Córdoba.

3 de noviembre 2025 · 23:27hs
Banfield superó 2-1 a Lanús en el partido que cerró la fecha 14 del Torneo Clausura.

Banfield superó 2-1 a Lanús en el partido que cerró la fecha 14 del Torneo Clausura.

Banfield superó 2-1 a Lanús en el clásico del Sur que cerró la fecha 14 del Torneo Clausura. Fue un partido vibrante el que se disputó en el Estadio Florencio Sola. El Taladro capitalizó sus chances, pero en un trámite cambiante el Granate se puso a tiro del empate en el final.

En un choque cargado de tensiones, el conjunto de Pedro Troglio logró ponerse en ventaja gracias a un preciso centro de Mauro Méndez y una magnífica definición de Bruno Sepúlveda, quien se peleó entre los centrales para resolver por encima de la integridad de Nahuel Losada. Una conquista que hizo delirar al público que colmó el Florencio Sola.

Otro dolo de cabeza para el Racing de Costas. La medida tras el partido de Flamengo por la Libertadores.

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Nicolás Galatro estará a cargo de Capibaras XV.

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

En el complemento Lanús fue por el empate y tuvo su mejor momento. Dylan Aquino entró bien, pero desperdició con un débil remate luego de una buena jugada colectiva.

Aunque pese a la superioridad Granate, el Taladro aumentó su diferencia luego de un gran saque de Facundo Sanguinetti, Mauro Méndez la bajó y asistió a Rodrigo Auzmendi, que con un tiro cruzado firmó el segundo.

En el final el mismo Aquino hizo una gran jugada y asistió a Eduardo Salvio que descontó con un preciso remate.

Banfield aguantó el resultado en el final y plasmó una victoria que lo ubica sexto en la Zona A. Mientras que Lanús se mantiene tercero en la Zona B. Con estas posiciones, ambos se volverían a enfrentar en los octavos de final.

Lo que viene para Banfield y Lanús

En la próxima fecha Lanús visitará a San Martín de San Juan, el sábado desde las 21.30. Mientras que Banfield recibirá a Aldosivi, el domingo a partir de las 19.20.

Belgrano empató con Tigre en Córdoba

Belgrano de Córdoba y Tigre igualaron sin goles en el Gigante de Alberdi. El Pirata buscaba recuperarse tras la reciente eliminación en semifinales de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, un revés que dejó secuelas tanto en lo anímico como en lo deportivo.

