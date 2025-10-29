Paraná declaró Ciudadano Ilustre al "Indio" Solari

Uno Entre Rios | Escenario | Indio Solari

El Honorable Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad un proyecto para declarar Ciudadano Ilustre al músico Indio Solari, nacido en la ciudad

29 de octubre 2025 · 14:37hs
El Honorable Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad un proyecto para declarar Ciudadano Ilustre al músico Carlos “Indio” Solari, nacido en la capital entrerriana el 17 de enero de 1949.

El proyecto fue impulsado por el concejal Máximo Miguez, del bloque Más para Entre Ríos, junto a un colectivo de artistas locales que desde hace tiempo desarrolla intervenciones y actividades culturales gratuitas en homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Además, la iniciativa busca también señalizar con una placa su casa natal, ubicada en el edificio donde actualmente funciona el Correo Argentino, donde vivió hasta los seis años.

Durante la sesión de este miércoles, el cuerpo deliberativo acompañó la propuesta por unanimidad, en reconocimiento al legado cultural del artista. La declaración será acompañada por la colocación de una placa alusiva en su casa natal, gesto que busca reforzar la identidad local y la memoria colectiva de una ciudad que vio nacer a uno de los íconos más influyentes del rock nacional.

LEER MÁS: Susy Shock llega a Paraná con su gira nacional "Revuelo Sur"

