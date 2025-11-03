El exjugador de Duendes estará a cargo de Capibaras XV, la franquicia que representará al Litoral en el Súper Rugby Américas.

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV . El exjugador de Duendes fue anunciado como entrenador principal de la franquicia que representará al Litoral en el Súper Rugby Américas. Viene de ostentar el mismo cargo en Dogos, equipo al que dirigió durante tres temporadas con un título en 2024 y finales en 2023 y 2025.

Galatro surgió rugbísticamente de Olivos RC, se destacó como tercera línea en el rugby italiano y finalizó su carrera a pura vuelta olímpica en Duendes. Hace más de 10 años está involucrado en la estructura de la Academia Litoral donde ayudó a formar a varios de los actuales Pumas como Marcos Kremer, Santiago Chocobares, Mayco Vivas, Pedro Rubiolo y Emiliano Boffelli. Además consiguió dos títulos del TRL con el club de Las Delicias como entrenador asistente. En 2023 formó parte del cuerpo técnico de Argentina XV.

Al darse a conocer su designación declaró: “Esto nos da la oportunidad de volver a casa. Me gustaría que la gente se identifique con la región. Como entrenador principal vamos a buscar tener nuestro ADN y tratar de desarrollar el juego del Litoral. Queremos que le gente se sienta identificada y que vibre con nuestros partidos. Ojalá nos acompañen muchísimo. Realmente es una franquicia regional y esperamos que la sientan como propia.”

Además la Unión Argentina de Rugby confirmó a Diego Giglhione como nuevo head coach de Dogos y ratificó a Juan Leguizamón en Pampas y Álvaro Galindo en Tarucas.

Sobre Capibaras XV

La franquicia del Litoral representa a más de 49 clubes y 10.000 jugadores y jugadoras de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Participará por primera vez en el Súper Rugby Americas, la competencia profesional de rugby de Sudamérica, en 2026. Si bien tendrá sede principal en Rosario, también disputará partidos como local en Santa Fe y Paraná.

El torneo comenzará en febrero del 2026. El fixture se conocerá en las próximas semanas.