Racing no pudo romper el cero y empató con Central Córdoba

En el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero y por la fecha 14, Racing igualó 0-0 con el Ferroviario.

3 de noviembre 2025 · 21:19hs
Racing jugó en Santiago del Estero ante el Ferroviario.

En el estadio Madres de Ciudades, Racing empató este lunes 0-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El duelo no gozó de muchas chances claras de gol y se priorizó tanto la disputa como el choque. Con este resultado, la Academia trepa parcialmente hasta el sexto lugar con 19 puntos, mientras que el Ferroviario se ubica 3° con 22. Luego de la dolorosa eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores, Racing se presentó en el estadio Único Ciudad de Madres con la misión de ganar para no postergar su futuro en el Torneo Clausura.

Con este resultado, la Academia trepa parcialmente hasta el sexto lugar con 19 puntos, mientras que el Ferroviario se ubica 3° con 22.

Otro dolo de cabeza para el Racing de Costas. La medida tras el partido de Flamengo por la Libertadores.

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Racing y Flamengo no se sacan ventajas.

Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final

Luego de la dolorosa eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores, Racing se presentó en el estadio Único Ciudad de Madres con la misión de ganar para no postergar su futuro en el Torneo Clausura.

El desgaste emocional y físico fue notorio en la Academia. Y Gustavo Costas decidió realizar varias modificaciones en relación al equipo que empató con el Flamengo en el Cilindro de Avellaneda. La presencia de Agustín García Basso, Duván Vergara, Luciano Vietto y Adrián Balboa fueron algunos ejemplos.

El duelo en Santiago del Estero se mostró abierto y ambos equipos jugaron con espacios. Pero el que generó la ocasión más clara para abrir el marcador fue Central Córdoba, que a través de la calidad de Gastón Verón se las ingenió para encender las alarmas de Facundo Cambeses. Sin dudas, el ex Argentinos era una de las cartas más peligrosas en el elenco liderado por Omar De Felippe.

En el complemento, las proyecciones de Facundo Mura, la potencia de Rocky Balboa y la velocidad de Santiago Solari marcaron la tendencia ofensiva del conjunto de Gustavo Costas, pero en todos los intentos Alan Aguerre respondió con soberbia.

La pegada de José Florentín también pudo ser la herramienta para quebrar el cero, pero Facundo Cambeses también tuvo una noche magnífica. Por la actuación de los arqueros, el Ferroviario y la Academia se repartieron los puntos. Ambos deberán seguir remando para quedarse con alguna de las ocho plazas que hay disponibles para afrontar los octavos de final.

Lo que sigue para Racing y el Ferroviario

En la próxima jornada, el conjunto de Avellaneda recibirá a Defensa y Justicia en el Cilindro el sábado 8 de noviembre a las 17 horas, mientras que los dirigidos por Omar de Felippe visitarán a Independiente Rivadavia el lunes 10 a las 21:15.

