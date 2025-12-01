Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

La Municipalidad de Paraná informó que este martes se ejecutará el cruce de cañería en la intersección de calles 3 de Febrero y Almirante Brown.

1 de diciembre 2025 · 19:38hs
La Municipalidad de Paraná avanza con obras en el marco del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable. Este martes se ejecutará el cruce de cañería en la intersección de calles 3 de Febrero y Almirante Brown, una intervención estratégica que busca optimizar la provisión de agua hacia la zona oeste.

El tránsito permanecerá interrumpido desde las 8 en Almirante Brown, entre Sudamérica y Grella, y en 3 de Febrero y Vucetich. El paso será habilitado con calzada reducida durante la semana, para permitir las tareas de bacheo y reparación correspondientes.

Durante los trabajos, se realizará la vinculación de una cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 500 mm mediante zanja abierta. La conexión se efectuará con cuplas de electrofusión, un procedimiento técnico que demandará 48 horas de operación para completar el cruce, la vinculación y la recomposición del paquete estructural de la calzada.

Esta obra permitirá incrementar entre un 10% y 12% el volumen de agua potabilizada que se impulsa desde Echeverría al Centro Distribuidor Ramírez, y desde allí hacia el Centro Distribuidor Ejército, que abastece la zona oeste de la ciudad. De este modo, se busca mejorar la disponibilidad del suministro en el sector actualmente más vulnerable.

