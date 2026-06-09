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Paraná: concejales exigen informes por la demolición de la vieja terminal y la llegada de un automac

Ediles elevaron un pedido al Ejecutivo municipal de Paraná para esclarecer la legalidad de intervención en predio protegido como patrimonio histórico

9 de junio 2026 · 13:28hs
Ediles elevaron un pedido al Ejecutivo municipal de Paraná para esclarecer la legalidad de intervención en predio protegido como patrimonio histórico

Ediles elevaron un pedido al Ejecutivo municipal de Paraná para esclarecer la legalidad de intervención en predio protegido como patrimonio histórico
Ediles elevaron un pedido al Ejecutivo municipal de Paraná para esclarecer la legalidad de intervención en predio protegido como patrimonio histórico

Ediles elevaron un pedido al Ejecutivo municipal de Paraná para esclarecer la legalidad de intervención en predio protegido como patrimonio histórico
Ediles elevaron un pedido al Ejecutivo municipal de Paraná para esclarecer la legalidad de intervención en predio protegido como patrimonio histórico

Imagen generada con IA

Ediles elevaron un pedido al Ejecutivo municipal de Paraná para esclarecer la legalidad de intervención en predio protegido como patrimonio histórico

En un movimiento conjunto, los bloques de concejales de Juntos por Entre Ríos (JxER) y La Libertad Avanza (LLA) solicitaron formalmente al Ejecutivo municipal de Paraná información detallada sobre la reciente demolición de la antigua Terminal de Ómnibus. El pedido surge ante la preocupación por la futura instalación de un local de la cadena McDonald’s, bajo la modalidad "AutoMac", en un sector de la ciudad que cuenta con protección patrimonial.

terminal de ómnibus Paraná demolición
Paraná: concejales exigen informes por la demolición de la vieja terminal y la llegada de McDonald's

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Conflicto entre modernización y patrimonio

La controversia se centra en el predio ubicado en la intersección de avenida Francisco Ramírez y calle Leandro N. Alem. Según señalaron los ediles, la estructura demolida formaba parte del conjunto edilicio del ex Hotel Supremo, un inmueble que se encuentra resguardado por la normativa municipal de preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico de Paraná.

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Ante esta situación, los concejales Pablo Donadío, Silvia Campos, Maximiliano Rodríguez Paulín, Fabián Carbajal, Rosana Toso (JxER) y Romina Todoni (LLA) consideraron "indispensable" garantizar la transparencia y solicitaron que se remita toda la documentación técnica y administrativa que avaló el inicio de las obras. El pedido incluye dictámenes, informes de factibilidad y las autorizaciones de los organismos de preservación pertinentes.

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Comenzó la demolición de la vieja terminal de Paraná para construir un AutoMac.

Comenzó la demolición de la vieja terminal de Paraná para construir un AutoMac.

Dudas sobre la licitación y el impacto urbano

Un punto clave del reclamo es la Licitación Pública Nº 98/2025, mediante la cual se adjudicó a la firma Arcos Dorados Argentina S.A. la construcción y explotación del establecimiento gastronómico.

Los ediles buscan conocer entre otras cuestiones los pliegos licitatorios y el detalle de las publicaciones de la convocatoria, la cantidad de empresas interesadas y los fundamentos de la adjudicación; el canon que recibirá el Municipio por la concesión; los planos aprobados y los estudios de impacto vial y ambiental. Este último punto resulta crítico, ya que el predio se encuentra en uno de los principales nodos de circulación vehicular de la capital entrerriana, y se teme que la nueva actividad comercial genere complicaciones en el tránsito.

LEER MÁS: Comenzó la demolición de la vieja terminal de Paraná para construir un AutoMac

Búsqueda de transparencia

"Consideramos fundamental que los vecinos conozcan cómo se desarrolló este proceso y cuáles fueron los fundamentos técnicos, legales y patrimoniales que respaldaron una intervención de esta magnitud sobre un inmueble protegido", expresaron en un comunicado enviado a UNO los autores de la iniciativa. El objetivo final de los concejales es brindar información precisa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas en un espacio considerado de alto valor histórico para la comunidad paranaense

Paraná Terminal
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