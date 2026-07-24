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Un camionero sufrió lesiones leves tras despistar y volcar en la ruta 18

Un camión que transportaba arroz integral protagonizó un despiste y vuelco en la Ruta Nacional 18, en jurisdicción del departamento San Salvador.

24 de julio 2026 · 10:39hs
Un camión volcó en la ruta 18 y su conductor sufrió lesiones leves.

Un camión volcó en la ruta 18 y su conductor sufrió lesiones leves.

Un camión cargado con arroz integral protagonizó un despiste y vuelco durante la tarde de este jueves sobre la Ruta nacional número 18, a la altura del kilómetro 202, generando complicaciones en la circulación vehicular.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:20 de este jueves, cuando personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura departamental San Salvador fue comisionado al lugar tras el alerta por el accidente.

Un chofer de 45 años perdió la vida en un impactante accidente ocurrido este miércoles por la tarde en el complejo Zárate - Brazo Largo.

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Al arribar, los efectivos constataron que un camión Volvo modelo 330, que transportaba arroz integral en una batea con destino a la ciudad de Villaguay, se encontraba volcado sobre su lateral izquierdo, ocupando parte de la calzada, consignó el portal local Mercurio Noticias.

El camionero sufrió lesiones leves

Según manifestó el conductor, el vehículo habría despistado hacia la banquina y posteriormente volcó, provocando que la carga quedara dispersa sobre la carpeta asfáltica, situación que ocasionó la obstrucción momentánea del tránsito hasta el inicio de las tareas de limpieza y remoción.

El camionero, un hombre mayor de edad, fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde recibió atención médica. Posteriormente se informó que presentaba lesiones de carácter leve. Las actuaciones continúan para establecer con precisión las circunstancias que originaron el siniestro.

Intervino personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura departamental San Salvador, junto al servicio de emergencias y demás organismos afectados al operativo de asistencia y ordenamiento del tránsito.

camionero San Salvador ruta 18
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