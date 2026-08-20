La Municipalidad de Paraná ejecuta 2.800 metros de pavimento con fondos propios para completar la Circunvalación, ordenar el tránsito e integrar barrios.

Paraná avanza con una nueva avenida circunvalación para transformar el acceso sudeste de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná avanza con la construcción de una nueva avenida circunvalar que permitirá completar el anillo de Circunvalación y transformar el acceso sudeste a la ciudad.

La obra contempla la ejecución de 2.800 metros de pavimento, con dos carriles por mano, para vincular la Ruta Nacional 12 con la avenida Circunvalación y facilitar el ingreso a la capital entrerriana sin atravesar sectores de la trama urbana.

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La intervención había quedado paralizada tras la interrupción del financiamiento nacional. La gestión de la intendenta Rosario Romero retomó los trabajos a partir de un convenio con Vialidad Nacional que habilitó al Municipio a intervenir sobre la traza.

“Tomamos una decisión que la ciudad merecía hace más de 30 años: finalizar la obra que completa la Circunvalación. Es una infraestructura estratégica para Paraná, porque va a mejorar la conectividad, ordenar el tránsito y generar nuevas posibilidades de desarrollo para toda esta zona de la ciudad”, sostuvo Romero.

Pavimento, seguridad y desagües

La nueva avenida tendrá una velocidad máxima de circulación de 60 kilómetros por hora y contará con semaforización, señalización y elementos de seguridad vial.

El proyecto también incluye la ejecución de desagües pluviales y adecuaciones en las calles que se vinculan con la nueva traza, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de circulación.

La obra tendrá además impacto regional, ya que permitirá mejorar la conexión de Paraná con el Túnel Subfluvial y con los corredores que vinculan la ciudad con otras localidades de Entre Ríos y con el tránsito internacional.

En ese sentido, la intervención apunta a fortalecer la posición de Paraná dentro del corredor bioceánico del Mercosur.

Integración de los barrios

La obra no estará limitada a la circulación vehicular. El Municipio incorporó intervenciones destinadas a mantener y recuperar las conexiones entre los barrios ubicados a ambos lados del terraplén.

Entre ellas se encuentra la construcción de un túnel peatonal de 40 metros que permitirá conectar los complejos habitacionales 144 y 98 Viviendas con los barrios Illia y UOCRA.

El paso permitirá recuperar el vínculo peatonal entre esos sectores y facilitar el acceso a servicios, centros de salud, jardines maternales y transporte público.

También se ejecuta el pavimento de calle Hernandarias y una colectora que la conectará con Soldado Bordón. A esto se suman trabajos de desagües destinados a mejorar la circulación.

“Queremos recuperar la conectividad que se había interrumpido. El peatón volverá a contar con un recorrido directo y seguro, mientras que el tránsito vehicular tendrá un circuito pavimentado que garantizará una circulación fluida en cualquier condición climática”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Mejor acceso al Parque Industrial

Otro de los principales objetivos es mejorar la conexión con el Parque Industrial de Paraná. La nueva infraestructura permitirá contar con un acceso más directo y seguro para el tránsito vinculado al sector productivo.

A partir de planteos realizados por empresarios del Parque Industrial, la Municipalidad también priorizó la recomposición de calle Miguel David, para garantizar mejores condiciones de circulación mientras avanza la construcción de la nueva avenida.

La intervención permitirá además ordenar el tránsito pesado y reducir el paso de vehículos de gran porte por otros sectores de la ciudad, con el consecuente impacto sobre el deterioro de las calles y la seguridad vial.

Una obra financiada por el Municipio

La reactivación de los trabajos representa una decisión estratégica de la gestión municipal para completar una infraestructura que permaneció inconclusa durante años.

Según el esquema establecido, la Municipalidad afrontará aproximadamente el 90% de la inversión, mientras que la Provincia aportará alrededor del 8%. La Nación tendrá a su cargo la señalización vertical y horizontal.

La primera etapa de los trabajos incluyó la recuperación, estabilización y nivelación de la base existente, que había sufrido un importante deterioro durante el período de paralización.

Actualmente, las tareas se concentran en el tramo comprendido entre Miguel David y el cruce ferroviario. Allí está previsto avanzar con la ejecución de 700 metros de carpeta asfáltica en ambas manos.

El objetivo: completar la Circunvalación

La nueva avenida circunvalar apunta a combinar movilidad, seguridad vial, integración urbana y desarrollo económico.

Su concreción permitirá completar una conexión que Paraná espera desde hace más de tres décadas, mejorar el ingreso sudeste, integrar sectores urbanos y facilitar el acceso al Parque Industrial.

Con fondos municipales y obras complementarias para los barrios, la intervención busca transformar uno de los principales accesos a la ciudad y generar una infraestructura acorde con las necesidades de crecimiento de Paraná.