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La Provincia y Uader acuerdan pasantías para fortalecer la formación de estudiantes

La FCyT y el Ministerio de Economía de la provincia firmaron un convenio para que estudiantes incorporen experiencia laboral en gestión, sistemas y análisis.

20 de agosto 2026 · 08:35hs
La Provincia y Uader acuerdan pasantías para fortalecer la formación de estudiantes.

La Provincia y Uader acuerdan pasantías para fortalecer la formación de estudiantes.

La Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la provincia acordaron impulsar acciones conjuntas para fortalecer la formación académica de estudiantes mediante experiencias vinculadas con la gestión, los sistemas y el análisis de datos en el Estado.

En ese marco, el decano de la FCyT, Juan Pablo Filipuzzi, y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, firmaron este miércoles un convenio para implementar pasantías educativas en el ámbito de esa cartera.

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El acuerdo contempla la incorporación de estudiantes de la Facultad al sistema de pasantías educativas establecido por la Ley Nº 26.427. La propuesta apunta a complementar la formación académica con experiencias vinculadas a situaciones concretas del ámbito laboral y, particularmente, con problemáticas y desafíos propios de la administración pública.

Experiencia sobre problemas reales

Las pasantías permitirán a los estudiantes fortalecer conocimientos y habilidades, incorporar herramientas y tecnologías vigentes y adquirir experiencia en áreas relacionadas con la gestión, los sistemas y el análisis de datos.

Además, la iniciativa busca ampliar sus posibilidades de inserción laboral y brindarles herramientas para definir sus futuros recorridos profesionales.

Durante la firma, Boleas destacó el valor de la propuesta tanto para los estudiantes como para el fortalecimiento de las capacidades del Estado.

“Formar profesionales dentro del Estado es una valiosa inversión: mejora la formación de los estudiantes y, al mismo tiempo, mejora la capacidad técnica de la administración”, sostuvo el ministro.

En ese sentido, remarcó que los jóvenes trabajarán sobre situaciones concretas de la administración pública. “Las estudiantes no vienen a observar: vienen a trabajar sobre problemas reales de gestión, sistemas y datos, que es exactamente donde la administración pública necesita fortalecerse”, afirmó.

Articulación entre la Universidad y la Provincia

Por su parte, Filipuzzi valoró la posibilidad de generar nuevas instancias de formación y agradeció la confianza depositada en la institución.

“Agradezco al Ministro la confianza en la formación de nuestros estudiantes que, como vienen demostrando en otras instituciones, estarán más que a la altura de las circunstancias”, expresó el decano.

El convenio fortalece así la articulación entre la Uader y el Gobierno provincial, al generar un espacio de vinculación directa entre la formación académica y las necesidades concretas de la administración pública.

Filipuzzi también resaltó la importancia de promover una educación de calidad, vinculada con las demandas de la ciudadanía y orientada a formar profesionales capaces de aportar al desarrollo de la comunidad.

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