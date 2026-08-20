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APB: Estudiantes debutó en el Torneo Clausura con una victorias

El CAE derrotó 71 a 64 a Unión de Crespo en uno de los adelantos de la segunda fecha del Torneo Clausura de la APB. Paracao venció 74 a 71 a Rowing.

20 de agosto 2026 · 08:45hs
APB: Estudiantes debutó en el Torneo Clausura con una victorias

Prensa Club Estudiantes

El segundo capítulo del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB) comenzó con dos juegos. En la ocasión Estudiantes y Paracao capitalizaron la localía al celebrar su primer triunfo en el segundo certamen de la temporada 2026.

En su presentación en el campeonato el CAE venció 71 a 64 a Unión de Crespo. Emiliano Morando terminó con 18 puntos, transformándose en el jugador más desequilibrante del Albinegro. En el local también se destacó Lisandro Caraballo, quien totalizó 11 unidades.

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En el Cervecero Francisco Folmer fue autor de 19 puntos. Mientras que Alan Heinze registró 13 tantos y Alan Cardozo 12 puntos y 11 rebotes.

Por su parte, Paracao superó 74 a 71 a Rowing en el Gigante del Sur. Luciano Romero fue el goleador con 9 puntos, bien secundado por Enzo Borgogno con 16 tantos. En la visita, Emiliano González y Amaro Abero registraron 15 puntos cada uno.

Como sigue la segunda fecha del Torneo Clausura

Este jueves se disputarán los siguientes juegos del Torneo Clausura de Primera A que organiza la APB:

Recreativo – Patronato

Ciclista – Sionista

El cruce entre San Martín y Quique fue postergado.

Posiciones de la APB

Ciclista 3 (1-1)

Rowing 3 (1-1)

Paracao 3 (1-1)

Recreativo 2 (1-0)

Patronato 2 (1-0)

Estudiantes 2 (1-0)

Olimpia 2 (1-0)

Unión 2 (0-2)

Talleres 1 (0-1)

Quique 1 (0-1)

APB Torneo Clausura Estudiantes
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