Rosario Central va por el pase en Brasil

Rosario Central visitará desde las 21.30 a Corinthians, por la revancha de los octavos de final. En la ida igualaron sin goles.

Rosario Central visitará este jueves a Corinthians, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Neo Química Arena de San Pablo y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El árbitro designado fue el venezolano Alexis Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Nicolás Gallo Barragán.

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En el partido de ida, igualaron sin goles en el Gigante de Arroyito.

El elenco rosarino pararía el siguiente equipo en búsqueda de la clasificación:

El Canalla se clasificó a esta instancia luego de finalizar en la segunda posición de la Zona A, en la que terminó igualado con 13 puntos con Independiente del Valle de Ecuador, aunque estos últimos quedaron primeros por el criterio de desempate olímpico.

En lo que respecta al campeonato local, la Academia, que es dirigido por Jorge Almirón, tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura, donde marcha tercero en la Zona B con 10 puntos, solo por debajo de Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

Además está metido de lleno en la pelea por el título de Campeón de Liga, que se le entrega al equipo que finalice primero en la tabla anual.

Corinthians, por su parte, quedó primero con 11 puntos en el Grupo E, que compartió con Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

En el Brasileirão, el Timão está teniendo una discreta campaña ya que marcha noveno y está lejos de la pelea por el título.

Formaciones para Corinthians y Rosario Central

Corinthins: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo; Breno, Rodrigo Garro, Kaio César; Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Hora y TV: 21.30 (Telefé, Fox Sports).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Estadio: Neo Química Arena de San Pablo.