Uno Entre Rios | Ovación | Rosario Central

Rosario Central va por el pase en Brasil

Rosario Central visitará desde las 21.30 a Corinthians, por la revancha de los octavos de final. En la ida igualaron sin goles.

20 de agosto 2026 · 08:42hs
Ángel Di María busca hacer historia con Rosario Central.

Ángel Di María busca hacer historia con Rosario Central.

Rosario Central visitará este jueves a Corinthians, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Neo Química Arena de San Pablo y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El árbitro designado fue el venezolano Alexis Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Nicolás Gallo Barragán.

apb: estudiantes debuto en el torneo clausura con una victorias

APB: Estudiantes debutó en el Torneo Clausura con una victorias

Tigre quedó eliminado.

Tigre perdió con Montevideo City Torque y quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana

En el partido de ida, igualaron sin goles en el Gigante de Arroyito.

El elenco rosarino pararía el siguiente equipo en búsqueda de la clasificación:

El Canalla se clasificó a esta instancia luego de finalizar en la segunda posición de la Zona A, en la que terminó igualado con 13 puntos con Independiente del Valle de Ecuador, aunque estos últimos quedaron primeros por el criterio de desempate olímpico.

En lo que respecta al campeonato local, la Academia, que es dirigido por Jorge Almirón, tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura, donde marcha tercero en la Zona B con 10 puntos, solo por debajo de Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

Además está metido de lleno en la pelea por el título de Campeón de Liga, que se le entrega al equipo que finalice primero en la tabla anual.

Corinthians, por su parte, quedó primero con 11 puntos en el Grupo E, que compartió con Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

En el Brasileirão, el Timão está teniendo una discreta campaña ya que marcha noveno y está lejos de la pelea por el título.

Formaciones para Corinthians y Rosario Central

Corinthins: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo; Breno, Rodrigo Garro, Kaio César; Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Hora y TV: 21.30 (Telefé, Fox Sports).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Estadio: Neo Química Arena de San Pablo.

Rosario Central Corinthians Copa Libertadores Ángel Di María
Noticias relacionadas
Soledad uno de los números principales de la Fiesta.

Dieron la grilla de la Fiesta Nacional de la Avicultura de Crespo

 Tomás Conechny  marcó el tanto para Racing.

Racing le ganó a Belgrano con un gol tempranero y avanzó a cuartos de la Copa Argentina

River empató en Colombia.

En Colombia, River Plate empató sin goles ante Independiente Santa Fe

Platense pasó de fase y hace historia.

Platense venció por penales a Coquimbo y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Ver comentarios

Lo último

Daniel Rosatelli llegó a los Tribunales Federales para ser indagado en una causa por narcotráfico

Daniel Rosatelli llegó a los Tribunales Federales para ser indagado en una causa por narcotráfico

APB: Estudiantes debutó en el Torneo Clausura con una victorias

APB: Estudiantes debutó en el Torneo Clausura con una victorias

Rosario Central va por el pase en Brasil

Rosario Central va por el pase en Brasil

Ultimo Momento
Daniel Rosatelli llegó a los Tribunales Federales para ser indagado en una causa por narcotráfico

Daniel Rosatelli llegó a los Tribunales Federales para ser indagado en una causa por narcotráfico

APB: Estudiantes debutó en el Torneo Clausura con una victorias

APB: Estudiantes debutó en el Torneo Clausura con una victorias

Rosario Central va por el pase en Brasil

Rosario Central va por el pase en Brasil

La Provincia y Uader acuerdan pasantías para fortalecer la formación de estudiantes

La Provincia y Uader acuerdan pasantías para fortalecer la formación de estudiantes

Paraná avanza con una nueva avenida circunvalación para transformar el acceso sudeste de la ciudad

Paraná avanza con una nueva avenida circunvalación para transformar el acceso sudeste de la ciudad

Policiales
Daniel Rosatelli llegó a los Tribunales Federales para ser indagado en una causa por narcotráfico

Daniel Rosatelli llegó a los Tribunales Federales para ser indagado en una causa por narcotráfico

Una motociclista sufrió graves heridas tras chocar contra un carro y ser arrollada por un camión

Una motociclista sufrió graves heridas tras chocar contra un carro y ser arrollada por un camión

Diamante: secuestran armas y animales cazados ilegalmente

Diamante: secuestran armas y animales cazados ilegalmente

Daniel Rosatelli, el abogado de la policía que cayó detenido

Daniel Rosatelli, el abogado de la policía que cayó detenido

Nadie está sobre la ley, el comunicado del Ministerio de Seguridad

"Nadie está sobre la ley", el comunicado del Ministerio de Seguridad

Ovación
En Colombia, River Plate empató sin goles ante Independiente Santa Fe

En Colombia, River Plate empató sin goles ante Independiente Santa Fe

Tigre perdió con Montevideo City Torque y quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana

Tigre perdió con Montevideo City Torque y quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana

Platense venció por penales a Coquimbo y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Platense venció por penales a Coquimbo y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central va por el pase en Brasil

Rosario Central va por el pase en Brasil

Don Bosco, campeón invicto en el Nacional de Lanzamiento Lento y protagonista del Vendimia de Cadetes

Don Bosco, campeón invicto en el Nacional de Lanzamiento Lento y protagonista del Vendimia de Cadetes

La provincia
La Provincia y Uader acuerdan pasantías para fortalecer la formación de estudiantes

La Provincia y Uader acuerdan pasantías para fortalecer la formación de estudiantes

Paraná avanza con una nueva avenida circunvalación para transformar el acceso sudeste de la ciudad

Paraná avanza con una nueva avenida circunvalación para transformar el acceso sudeste de la ciudad

Túnel Subfluvial: advierten por calzada húmeda por la lluvia y desvíos en los accesos en Santa Fe

Túnel Subfluvial: advierten por calzada húmeda por la lluvia y desvíos en los accesos en Santa Fe

Detectaron por primera vez el Picudo Rojo de las Palmeras en Entre Ríos y activaron un plan oficial

Detectaron por primera vez el Picudo Rojo de las Palmeras en Entre Ríos y activaron un plan oficial

Día del Niño en Paraná: las ventas cayeron para el 73,7 de los comerciantes

Día del Niño en Paraná: las ventas cayeron para el 73,7 de los comerciantes

Dejanos tu comentario