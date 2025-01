"Otra vida que sacamos de la desidia, del abandono, del descarte, del gran basural a cielo abierto que hace décadas tiene Paraná . Animales y personas viven y comen de allí. Nadie se ha ocupado de solucionar este tema, múltiples especies están condenados a nacer, vivir y morir en esa contaminación", publicaron en sus redes sociales integrantes de la organización no gubernamental No Más T.A.S., dedicada al rescate, recuperación y adopción de equinos víctimas del maltrato.

Paraná: en 2024 la ONG No Más T.A.S. rescató 33 caballos

En 2024 fueron un total de 33 equinos. La lucha de los miembros de la ONG es diaria: "La realidad es que nadie controla. Sólos nosotros no podemos ir. Tenemos que montar un gran operativo, que involucre a la policía y a la Municipalidad, para poder rescatar y proteger los animales, porque al final del volcadero, donde están los caballos, se forma como un embudo del que es difícil salir, te los pueden matar a todos ahí. No podría suceder algo a menos que sea de forma masiva", explicó a UNO Jesi, quien forma parte de la ONG. En estos momentos No Más T.A.S. tiene 16 caballos en recuperación, sumada Dakota.

"Este señor dice que tiene los animales por gusto, pero es de terror como los tiene. Nos pasó que en 2023 rescatamos una yegua en Bajada Grande, en la zona costera. Había sido apuñalada. Sucede que en El caballo aguanta todo, pero llega a un punto de dolor en que sus pulsaciones aumentan tanto que revientan. A esa yegua tuvimos que eutanasiarla. Este hombre siempre dice lo mismo: ´Hay que dejarla morir porque tiene tétanos´. Comen basura, andan sueltos, se lastiman, es terrible. Hace años que se vienen rescatando sus caballos pero parece que es impune, se acumulan las denuncias por maltrato animal y actas de secuestro a su nombre pero no pasa nada. Él sigue teniendo como si no tuviera conciencia de lo que necesita un animal para vivir en condiciones dignas", relató.

Los Motocarros, sin continuidad política

En 2017 y a partir de una ordenanza municipal se entregaron motocarros a las familias que utilizaban caballos para tirar de los carros. Era para quienes usaban los animales para trabajar. En ese momento se trabajó de manera interdisciplinaria con las familias. "Hoy eso no sucede. El 80% de las familias usan los animales, por ejemplo, los fines de semana, para trasladarse, pero no para trabajar. Además, lo de la implementación del motocarro no tuvo continuidad política y es una pena, porque si bien había cosas que modificar, como todo proyecto nuevo, valía la pena. Hoy aún funcionan los motocarros", dijo la protectora de animales y aclaró. "Las bases del programa establecían que la familia entregaba el carro y el caballo y recibía el vehículo. El problema era que una misma familia tenía diez caballos, esa era una de las cuestiones a tener en cuenta al modificar la ordenanza".

La integrante de No Más T.A.S pidió a la comunidad mayor compromiso: "Tenemos mucha gente que nos ayuda, pero necesitamos que sean más. A aquellos que están en las redes, que den un paso más".