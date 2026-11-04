De Basavilbaso a Popstars: la entrerriana que cumplió su sueño de ser cantante

En Popstars, María Adolfina Pérez, de 19 años y oriunda de Basavilbaso, fue elegida para integrar la nueva banda pop y emocionó con su mensaje.

La edición 2026 de Popstars ya tiene a las cinco integrantes de Chapeaux, la nueva banda femenina del pop argentino. Entre las elegidas está María Adolfina Pérez, una joven de 19 años oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos, que emocionó al compartir un mensaje para otras chicas que sueñan con dedicarse a la música.

La definición se conoció el martes 3 de noviembre, durante el capítulo final del reality de Telefe. El programa fue conducido por Nicolás Vázquez y tuvo como jurado a tres figuras vinculadas con la música: Nicki Nicole, Ángela Torres y Carlos “Charlie” García, productor musical mexicano con trayectoria en la industria discográfica.

Las figuras que acompañaron la competencia

Cada uno de los integrantes del jurado aportó una mirada diferente a la competencia. Nicki Nicole, cantante rosarina que alcanzó reconocimiento internacional dentro de la música urbana y el pop, evaluó a las participantes desde su experiencia como artista. Ángela Torres, cantante y actriz, sumó su recorrido en la música y la interpretación. Por su parte, Charlie García aportó su experiencia como productor y ejecutivo musical, con una mirada enfocada también en la construcción de un proyecto grupal.

A lo largo del programa, las concursantes atravesaron distintas etapas de formación, con desafíos de canto, baile, interpretación y trabajo en equipo. La conducción estuvo a cargo de Nicolás Vázquez, quien acompañó el desarrollo de la competencia hasta la definición de las cinco integrantes.

El camino de Adolfina hacia la música

María Adolfina Pérez llegó a las audiciones con el número 784. Había viajado a Buenos Aires con la intención de estudiar Periodismo, pero finalmente decidió orientar su camino hacia el canto. Durante el reality contó que ser cantante siempre había sido su principal objetivo y que la experiencia le permitió ganar confianza para animarse a perseguirlo.

“Mi sueño y plan A siempre fue ser cantante. Popstars me dio la seguridad y fortaleza para enfrentar ese sueño”, expresó.

Al conocer que era una de las elegidas para integrar la banda, la joven aprovechó el momento para dirigirse a quienes la siguen desde distintos puntos del país. En especial, habló de las chicas que viven en pueblos pequeños o en zonas rurales y que quizás no se animan a comenzar una actividad artística.

“Siempre veo que hay nenas que me mandan saludos, quizás viven en el campo, en medio de la nada y no se animan a empezar canto o baile. Yo les digo que lo hagan”, manifestó entre lágrimas.

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Quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux

Además de Adolfina, el grupo quedó conformado por Juana Distefano, Kala Bidner, Magalí Altamirano y Mía Piñeiro. Las cinco fueron elegidas entre las ocho finalistas que llegaron a la última instancia del certamen. Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich no consiguieron un lugar en la formación definitiva.

Tras el anuncio, Telefe presentó el primer videoclip oficial de Chapeaux, en el que las integrantes interpretan “Me provoca”, una canción que habían preparado durante las últimas semanas de competencia.

La banda comenzará ahora una nueva etapa fuera de la pantalla. Su primer show en vivo está previsto para el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena, en Buenos Aires.