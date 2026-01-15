Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná.

Un sector importante de Paraná permanece sin energía eléctrica durante este jueves a raíz de un desperfecto en un distribuidor, según informó Enersa.

Un sector importante de la ciudad de Paraná permanece sin energía eléctrica durante la tarde de este jueves a raíz de un desperfecto en un distribuidor, según informó Enersa . La empresa prestataria del servicio brindó un comunicado explicando los motivos que causaron los inconvenientes.

Según el comunicado oficial, las zonas afectadas comprenden los barrios Bajada, Racedo, Centro, América, Paracao, Medina, Pasteur, El Sol, Montiel y Ejército, además de sectores aledaños, donde los usuarios pueden experimentar cortes parciales o baja tensión.

Desde la prestataria señalaron que personal técnico se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de normalizar el suministro en el menor tiempo posible, aunque por el momento no se informó un horario estimado de restitución total del servicio.

Asimismo, se recordó que ante cualquier inconveniente los usuarios pueden comunicarse con el centro de atención al cliente, disponible las 24 horas, al 0800-777-0080. La empresa pidió disculpas por las molestias ocasionadas y solicitó a la población tomar las precauciones necesarias hasta que el servicio sea restablecido por completo.