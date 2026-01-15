Uno Entre Rios | La Provincia | Enersa

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Un sector importante de Paraná permanece sin energía eléctrica durante este jueves a raíz de un desperfecto en un distribuidor, según informó Enersa.

15 de enero 2026 · 19:27hs
Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná.

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná.

Un sector importante de la ciudad de Paraná permanece sin energía eléctrica durante la tarde de este jueves a raíz de un desperfecto en un distribuidor, según informó Enersa. La empresa prestataria del servicio brindó un comunicado explicando los motivos que causaron los inconvenientes.

El comunicado de Enersa

La empresa distribuidora de energía informó que este jueves se registra un servicio eléctrico restringido en la ciudad de Paraná, a raíz de un desperfecto en los distribuidores de la red.

Carlos Cuenca, presidente del CGE, y Gustavo Blanc, vocal de Agmer.

Agmer planteó una "urgente" convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

El Gobierno convocó a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones.

El Gobierno convocó a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones

Según el comunicado oficial, las zonas afectadas comprenden los barrios Bajada, Racedo, Centro, América, Paracao, Medina, Pasteur, El Sol, Montiel y Ejército, además de sectores aledaños, donde los usuarios pueden experimentar cortes parciales o baja tensión.

Desde la prestataria señalaron que personal técnico se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de normalizar el suministro en el menor tiempo posible, aunque por el momento no se informó un horario estimado de restitución total del servicio.

Asimismo, se recordó que ante cualquier inconveniente los usuarios pueden comunicarse con el centro de atención al cliente, disponible las 24 horas, al 0800-777-0080. La empresa pidió disculpas por las molestias ocasionadas y solicitó a la población tomar las precauciones necesarias hasta que el servicio sea restablecido por completo.

Enersa Paraná energía eléctrica
Noticias relacionadas
Debido a las obras de reparación podrá registrarse baja presión de agua potable en el centro, zona Hipódromo, San Martín, Paraná V y Rocamora, de Paraná

Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

El SMN pronosticó un jueves y viernes inestable y con alertas amarillos por tormentas pra distintas partes de la provincia de Entre Ríos

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

La vendimia de uvas chardonnay ya comenzó en algunos viñedos

El mágico ritual de la vendimia ya se palpita en los viñedos entrerrianos

Lali estará en la Fiesta del Mate.

Fiesta Nacional del Mate: segunda tanda de entradas preferenciales

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Ultimo Momento
Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Agmer planteó una urgente convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

Agmer planteó una "urgente" convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

Los Pumitas ya conocen grupos y fixture para el Mundial Juvenil 2026

Los Pumitas ya conocen grupos y fixture para el Mundial Juvenil 2026

Policiales
Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Ovación
Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Exequiel Bastidas confirmó su 2026

Exequiel Bastidas confirmó su 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Capibaras XV inició su pretemporada

Capibaras XV inició su pretemporada

La provincia
Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Agmer planteó una urgente convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

Agmer planteó una "urgente" convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

El Gobierno convocó a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones

El Gobierno convocó a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones

Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

Dejanos tu comentario