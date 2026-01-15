Uno Entre Rios | La Provincia | Agmer

Agmer planteó una "urgente" convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

Este jueves, miembros de Agmer se reunieron con el presidente del CGE, Carlos Cuenca, para plantearle varios puntos de la "agente de reivindicación docente".

15 de enero 2026 · 19:09hs
Carlos Cuenca

Prensa Agmer

Carlos Cuenca, presidente del CGE, y Gustavo Blanc, vocal de Agmer.

Este jueves, miembros de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se reunió con el presidente del CGE, Carlos Cuenca, con el propósito de plantear varios puntos de la "agenda de reivindicación docente", entre ellos una "urgente" convocatoria a paritarias por parte del Gobierno provincial.

Por el gremio docente participó la Junta Ejecutiva de la Comisión Directiva Central, el Secretario General Abel Antivero, la Secretaria Adjunta Lía Fimpel, la Secretaria Gremial Susana Cogno, y el Vocal de Agmer por los trabajadores de la educación en el CGE, Gustavo Blanc.

Por el CGE participaron el presidente Carlos Cuenca y parte de su equipo de trabajo.

Los temas abordados entre Agmer y el CGE

Según el comunicado que dio a conocer Agmer, y al cual accedió UNO, durante la reunión se abordaron temas como:

Paritaria salarial: planteando desde la representación sindical la URGENCIA de convocatoria por parte del Gobierno Provincial a discutir una nueva pauta salarial, que contenga recomposición ante la pérdida de poder adquisitivo.

Necesidad de regularizar las designaciones por Artículo 40 de la Constitución Provincial, avanzando en la reglamentación del mismo en 3 aspectos fundamentales: Concursos (continuidades de suplencias), licencias y desburocratización de designaciones para agilizar el cobro.

Continuidad de las comisiones de trabajo de la paritaria de condiciones laborales y educación.

Auditorias médicas: se discutieron criterios de cara al 2026 y se planteó una reunión con el responsable de la Comisión Médica Única.

Firma de titularizaciones que se encuentran a la espera ante los pases a plantas permanente.

Además, en la reunión Agmer planteó lo sucedido con el intento de recategorización y/o cierre de escuelas y la necesidad de rediscutir los criterios establecidos.

Sobre las Escuelas de Innovación (Nivel Secundario), el gremio docente planteó lo inconsulto de los avances para una transformación de fondo que implica, entre otras cosas, precarización laboral, modificación de diseños curriculares, sistema de evaluación, régimen de asistencia, cargas horarias, etc.

Ante los planteos sobre lo sucedido con el Nivel Superior, el CGE informó que están en diálogo con cada instituto confirmando las preinscripciones y las continuidades.

Desde la representación gremial se planteó la importancia de la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical de Agmer (EFPS) y el Instituto de Investigaciones (IE), para el circuito de formación docente continua de las y los docentes entrerrianos.

En el comunicado, también se expresa que "ante la delicada situación actual, la variedad y la amplitud de temas que tenemos en agenda, planteamos la necesidad de una instancia de diálogo permanente, para fortalecer nuestra Escuela Pública, el Derecho a la educación y los Derechos Laborales docentes".

Agmer Gobierno Paritarias
