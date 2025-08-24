Se conoció este domingo el lamentable deceso de Enzo Imvinkelried, quien se desempeñó como intendente de Villa Hernandarias (departamento Paraná), durante los períodos 1999/2003 y 2003/2007.
Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias
24 de agosto 2025 · 11:57hs
Desde el gobierno municipal actual, sobre el fallecimiento del ex mandatario municipal, expresaron un mensaje recordando “con respeto su compromiso con la democracia, su vocación de servicio y su dedicación al desarrollo de nuestra comunidad. Fue un hombre de diálogo, de convicciones firmes y de cercanía con los vecinos, que dejó una huella significativa en la historia local. Acompañamos con respeto y afecto a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor”.
También se emitieron palabras de condolencias por parte de habitantes de la comunidad, a través de las redes sociales.