Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Enzo Imvinkelried se desempeñó como intendente de Villa Hernandarias durante los períodos 1999/2003 y 2003/2007.

24 de agosto 2025 · 11:57hs
Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Se conoció este domingo el lamentable deceso de Enzo Imvinkelried, quien se desempeñó como intendente de Villa Hernandarias (departamento Paraná), durante los períodos 1999/2003 y 2003/2007.

Desde el gobierno municipal actual, sobre el fallecimiento del ex mandatario municipal, expresaron un mensaje recordando “con respeto su compromiso con la democracia, su vocación de servicio y su dedicación al desarrollo de nuestra comunidad. Fue un hombre de diálogo, de convicciones firmes y de cercanía con los vecinos, que dejó una huella significativa en la historia local. Acompañamos con respeto y afecto a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor”.

También se emitieron palabras de condolencias por parte de habitantes de la comunidad, a través de las redes sociales.

