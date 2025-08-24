Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Desde el gobierno municipal actual, sobre el fallecimiento del ex mandatario municipal, expresaron un mensaje recordando “con respeto su compromiso con la democracia, su vocación de servicio y su dedicación al desarrollo de nuestra comunidad. Fue un hombre de diálogo, de convicciones firmes y de cercanía con los vecinos, que dejó una huella significativa en la historia local. Acompañamos con respeto y afecto a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor”.