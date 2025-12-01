Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

Municipalidad de Paraná: Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete

Rubén Clavenzani asumió como secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná.

1 de diciembre 2025 · 19:08hs
 Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete de la Municipalidad de Paraná. 

 Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete de la Municipalidad de Paraná. 

Rubén Clavenzani asumió como nuevo secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná. En la mañana de este lunes, la intendenta, Rosario Romero, le tomó juramento a quien reemplazará a Nadia Bilat -que cumplirá funciones en otra área del municipio.

Trayectoria de Rubén Clavenzani

Rubén Clavenzani fue director del Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón desde octubre de 2018 hasta diciembre 2024. También fue director del Teatro 3 de Febrero y secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Trabajó en la Dirección de Enseñanza de Adultos del Consejo General de Educación y en la Dirección de Teatro Provincial de Entre Ríos.

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido.

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

Pondrán en valor el histórico reloj del Palacio Municipal

Pondrán en valor el histórico reloj del Palacio Municipal

Además, se ha desempeñado como docente y director teatral en universidades y escuelas. Es actor, autor, director y pedagogo teatral. Participó en un centenar de obras teatrales, radioteatros y producciones cinematográficas. Recibió distinciones y premios por su trabajo en obras teatrales.

Clavenzani-Romero 2

Voces tras la jura

La intendenta Rosario Romero expresó: “Rubén Clavenzani cuenta con una trayectoria ampliamente reconocida en el ámbito cultural y ya ha desempeñado funciones en el municipio. Nos enorgullece incorporarlo al gabinete”.

A lo que agregó: “Es una persona con experiencia, con sólidos vínculos con los distintos actores de la cultura paranaense, y por eso tenemos grandes expectativas de seguir impulsando los proyectos que venimos desarrollando en materia de cultura, educación y convivencia”.

Por su parte, Clavenzani, manifestó las expectativas para el nuevo cargo: “Es un gran desafío asumir este rol. Agradezco a Rosario esta invitación de formar parte de un equipo. No es nada fácil, sé que son tiempos difíciles, pero seguí muy de cerca la gestión en función de lo que se ha generado para la calidad de vida de nuestros habitantes y de los visitantes, y eso cotiza mucho”.

Luego, expresó: “Sé que hay un equipo sólido, nada se hace de manera individual, todo se hace en equipo, con la mirada del ciudadano, en función del ciudadano, así que ahora nos espera un arduo trabajo en función de esta querida ciudad de Paraná”.

Municipalidad de Paraná Rubén Clavenzani Gabinete Rosario Romero
Noticias relacionadas
La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días.

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable en Paraná.

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos.

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

La empresa Sidecreer lanzó su nueva tarjeta con un sistema renovado y una red de terminales de pagos y cobros propia

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Ver comentarios

Lo último

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Ultimo Momento
Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Liga Provincial: una semifinal quedó cerca de definirse y la otra está igualada

Liga Provincial: una semifinal quedó cerca de definirse y la otra está igualada

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Policiales
Crimen de Roberto Curá: rechazan exclusión de evidencia

Crimen de Roberto Curá: rechazan exclusión de evidencia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Ovación
Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Capibaras XV debutará ante el campeón

Capibaras XV debutará ante el campeón

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

Están los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur

Están los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur

La provincia
Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Municipalidad de Paraná: Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete

Municipalidad de Paraná: Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Bomberos Voluntarios de Villa Elisa usarán trajes de última generación

Bomberos Voluntarios de Villa Elisa usarán trajes de última generación

Dejanos tu comentario