Institutos de Educación Superior denuncian y se movilizan por cierres

Institutos de Educación Superior de toda la provincia denuncian recortes y amenaza a la oferta académica lo que ha despertado una profunda preocupación y ha generado asambleas en distintos puntos de Entre Ríos. Desde el Instituto Técnico Superior de Cerrito, tras las reuniones mantenidas por la Dirección de Educación Superior (DES) con los equipos directivos de los institutos, se advirtió sobre la preocupante situación que deja sin oferta académica a importante sector de la comunidad.

El martes 2 de diciembre las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) representados por el director de Educación Superior Eugenio Medrano (exsecretario general de la seccional Nogoyá de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) y los vocales Elsa Chapuis y Santiago Laumann, informaron a los rectores de los Institutos de Formación Docente que los estudiantes preinscritos a las carreras de planta temporaria, no tenían asegurada la posibilidad de iniciar el cursado. Es decir, que esas carreras no tendrán continuidad en el ciclo lectivo 2026.

En ese encuentro Medrano delineó el estado de situación de los institutos superiores de formación docente de Entre Ríos, y mostró dónde hay “déficit” y en qué lugares “superávit”, y de qué forma se va a aplicar una eventual reducción. Luego de esa reunión hubo un estado de zozobra en todos los institutos que están a la espera de definiciones por cuanto no saben si se abrirán o no las inscripciones para el año académico 2026, y de abrirse, qué podrán ofrecer y qué no.

Los pormenores de lo que se habló en ese encuentro virtual bajó a todos los institutos, profesores y alumnos, y rápidamente se viralizó el rechazo. Entre muchas otras cuestiones, las comunidades educativas plantean que el enfoque está centrado exclusivamente en números, sin contemplar las múltiples dimensiones pedagógicas, territoriales y sociales que atraviesan la formación docente.

Habrá movilizaciones y asambleas en los institutos de formación docente

El martes se realizaron asambleas tanto en Victoria como en Cerrito. Agmer Nogoyá realizó días atrás un abrazo simbólico a la Escuela Normal Superior Antonio Sagarna.

El reclamo también se expresará en Santa Elena: el Instituto de Educación Superior convocó a una concentración en la Plaza Centenario de Santa Elena, para este miércoles, a las 19 en rechazo al “cierre de carreras”, al “cupo de ingresantes” y en contra de la “inestabilidad laboral”.

Este miércoles a las 19 en la Plaza 25 de Mayo de Concordia se convoca a una “movilización en defensa de las carreras que el Gobierno pretende cerrar”.

Más de 300 graduados

El profesorado de Educación Especial de Cerrito se inició en 2013, al año siguiente lo hizo el profesorado de Enseñanza Primaria y la tecnicatura Superior en Agroecología comenzó en 2020 (producto de la reconversión de la tecnicatura superior en Administración de Empresas Agropecuarias, que se inició en 2005).

La cantidad de estudiantes matriculados en 2025 es de 166 en total, tomando en cuenta las tres carreras y el cuerpo docente está integrado por entre 55 y 65 personas, según un relevamiento hecho este año. En estos casi 25 años son más de 300 los graduados y 20 las instituciones asociadas.

“Vivimos una situación de gran incertidumbre. Además, dan a conocer lo que pretenden hacer a días de culminar nuestra tarea y seguramente continuarán tomando decisiones en enero, cuando estamos de receso, no nos están dando lugar al debate”, mencionó a UNO Laura Battisti, docente en Ciencias de la Educación del Profesorado de Educación Especial.

Además, detalló que la decisión se comunicó argumentando la realización de un estudio de déficit y superávit para determinar qué profesorados continuarían; sin embargo, dicho informe no fue socializado y la comunidad educativa desconoce la información en la que se basaron las autoridades. Esta medida genera mayor alarma debido a la falta de docentes ya evidenciada en la provincia. Se ha reportado escasez de maestros de primaria, con profesores que viajan diariamente a Paraná desde localidades como Bovril. La eliminación de estas formaciones en institutos que dependen del CGE pone en riesgo a los niveles inicial, primario, secundario y la modalidad especial, que dependen de ellos para nutrir sus planteles. "Además, el riesgo no solo recae en el nivel superior, sino en la pérdida de la propuesta formativa continua del instituto, incluyendo talleres, ateneos y seminarios que permiten a los docentes en ejercicio revisar su práctica mediante el intercambio con estudiantes practicantes", sostuvo la entrevistada.

Battisti también hizo referencia a que la pérdida de estas carreras representa un duro golpe social, especialmente para los alumnos (en su mayoría mujeres y muchas de ellas madres) que residen en zonas rurales y que realizan grandes sacrificios para viajar, a menudo compartiendo vehículos para pagar el combustible. El instituto ofrecía la posibilidad de estudiar y capacitarse sin tener que emigrar y costear un alquiler en Paraná, lo que hoy resulta "imposible" para muchos. "Los egresados, particularmente del Profesorado de Educación Especial, encuentran trabajo rápidamente, incluso trabajando doble turno antes de recibirse, debido a la gran demanda de docentes y acompañamientos pedagógicos", dijo.

Carta abierta a la comunidad

“En tres semanas comienza el receso de verano y se están barajando decisiones que afectarán de modo inmediato a todo el sistema educativo entrerriano, no casualmente se definen estas cuestiones en la etapa en que dejamos de compartir tiempos y espacios de trabajo. De la misma manera que a nivel nacional se habla de un borrador para reformar la Ley de Educación Nacional N° 26.206, en Entre Ríos el Poder Ejecutivo a través de sus funcionarios, entendiendo el funcionamiento del Consejo General de Educación desde el autoritarismo y la imposición, quiere eliminar carreras del Nivel Superior.

La desaparición de carreras implicaría, en muchos casos, la destrucción de los institutos. Desde la Dirección de Nivel Superior fundamentan la decisión, sin documentos que respalden lo que afirman, en un estudio de superávit y déficit de profesorados, argumentan que las horas no pertenecen a los institutos sino al Consejo General de Educación y pueden destinarlas como consideren, que quienes concentraron horas en el nivel sabían de la reglas del juego, y que el Consejo General de Educación tiene la potestad de rectificar aquellas resoluciones que considere inadecuadas. En el caso particular de nuestro Instituto no está garantizada, en 2026, la continuidad del Profesorado de Educación Especial; una carrera cuyos egresados son considerados profesionales de excelencia por las escuelas en las que realizan sus prácticas docentes, y que se sostiene con la firme convicción de que las personas con discapacidad requieren esa excelencia, aunque no piensen lo mismo quienes gobiernan. Mientras que, hace unas semanas, se nos informó que a la Tecnicatura Superior en Agroecología, con planta docente permanente, se le otorgó una cohorte. Y al Profesorado de Educación Primaria también una sola cohorte, como si fuese carrera transitoria; es decir que la DES desconoce la Resolución 2154/23 por la cual el Profesorado pasó de tener horas cátedra temporarias a contar con 375 horas cátedra permanente”, indicaron.

“El ITS de Cerrito recibe estudiantes de distintas localidades vecinas, algunas cercanas y otras más alejadas (Hasenkamp, Hernandarias, María Grande, Brugo, Colonia Rivadavia, Villa Urquiza, El Palenque, Piedras Blancas y Paraná) y brinda posibilidades de aprender a jóvenes y adultos, muchos de ellos cabeza de familia, que trabajan a la par del estudio y hacen un esfuerzo enorme por sostener su trayectoria educativa. Tenemos más de 300 egresados, trabajamos con 20 escuelas asociadas, de distintas localidades, y con otras tantas instituciones en las que se realizan prácticas profesionalizantes.

El cierre de carreras será el fin de un camino posible para quienes quieran seguir formándose y proyectar una vida como profesionales. Así también la desarticulación del trabajo que venimos haciendo con las demás instituciones. Somos un instituto de formación y asumimos la educación como un modo de pensar el mundo e intervenir en él para desanudar destinos y posibilitar otras maneras de habitarlo. Tarea titánica la de seguir en estos tiempos donde el lenguaje de quienes gobiernan son números, cifras y datos estadísticos, y ponen el destino de las generaciones y a los institutos de formación docente en términos de oferta y demanda, costo-beneficio. Una provincia que se piensa desde la centralidad de los grandes centros urbanos, despojando a las localidades pequeñas de las carreras de nivel superior, es una provincia que lentamente agoniza, y esas ciudades perderán gran parte de las propuestas formativas y culturales que desde estos espacios construimos y generamos para toda la comunidad.¿Que estudien sólo unos pocos, quienes puedan pagar alquileres y no necesiten trabajar?, ¿de eso se trata? Ante la impotencia, opongamos la potencia del pensar; y ante el individualismo apelamos a la solidaridad más humanizante para sostener que educarse es rebelarse contra el desamparo”, concluye el comunicado.

ExAgmer al frente del ajuste

Eugenio Medrano proviene de las filas de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Fue secretario general de la seccional Nogoyá y supo militar en la Agrupación Rojo y Negro, de la que se distanció en 2021 luego de haber sido cuestionado por su participación en una marcha que promocionó Cambiemos, y la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra las medidas de aislamiento por la pandemia.

La piedra del escándalo fue la adhesión de Agmer Nogoyá a la denominada Caravana por la República, en octubre de 2020, en el momento más cerrado del aislamiento. Enterados de la adhesión de Nogoyá, la conducción provincial de la Rojo y Negro -que hasta entonces mantenía 5 de las 17 seccionales de Agmer: Federación, Nogoyá, Paraná, Tala y Villaguay- emitió un duro comunicado y reprochó la decisión del titular de Agmer Nogoyá, Eugenio Medrano, de sumarse a la Caravana por la República, indica Entre Ríos Ahora.

Ahora, en su rol de funcionario, Medrano lleva adelante la politica del Gobierno en reordenamiento de la oferta de los Institutos de Formación Superior en Entre Ríos.

AMET en defensa de los Institutos de Formación Superior

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica – Regional XI emitió un comunicado en el que indica: “Ante una nueva intentona del Consejo General de Educación de cerrar carreras en los Institutos de Formación de Nivel Superior, sin fundamentos claros ni consensos previos, con un criterio netamente monetarista, anti pedagógico y absolutamente unilateral, se está intentando negar o limitar la posibilidad de estudio de las y los jóvenes entrerrianos en todo el territorio provincial.

La iniciativa del CGE no es correcta; por el contrario, expresa rasgos de un accionar de carácter “totalitario”. Las políticas públicas se construyen entre todos, mediante un diálogo abierto y sincero no solo entre el CGE y los sindicatos, sino con las autoridades de los Institutos de Formación, quienes, sorprendidos por esta decisión inconsulta, manifestaron su rechazo a avanzar en este camino. Desde Amet advertimos que este tipo de iniciativas, y el modo en que se intentan implementar, no generan espacios de consenso ni construyen proyectos participativos con todos los actores de estas comunidades educativas...”.