Llegará esta semana a Entre Ríos el hombre que viaja a caballo desde Neuquén

Dante Toso.jpg En el camino le tocaron días de lluvia, e incluso granizo

En promedio, viene cabalgando unos 40 kilómetros por día con Apóstol, un picazo de 13 años, y su rosillo de 7 años Erán, que en hebreo significa “discípulo”, según contó, a quienes les brinda sumo cuidado y amor, demostrando el máximo respeto por ellos.

En una pausa en el camino, el épico jinete dialogó con UNO y contó: “La mayoría de los tramos que hacemos son por ruta. Pero a veces podemos ir por algún camino de tierra paralelo a la ruta, como la semana pasada, cuando me ofrecieron hacer un descanso de un día en una estancia. Transitar por tierra desde luego que alivia la preocupación”, aseguró, y confió que ir por la ruta requiere más cuidado porque hay mucho tránsito, sobre todo ahora, que es época de plena cosecha y eso conlleva que circulen más camiones, además de incrementar las acciones de precaución cuando llueve.

Balance de su viaje hacia Entre Ríos

En su balance de estos 36 días que lleva a caballo, sostuvo: “No he tenido ningún tipo de inconveniente, salvo los climáticos, que no fueron un problema tampoco, incluso cuando me tocó lluvia y hasta granizo. Desde ya que es totalmente positivo y estoy sorprendido por la hospitalidad y la solidaridad de la gente. Me había preparado para hacer esto solo, sin mayor asistencia, solamente pedía por ahí en los puestos que me permitieran acampar con mi carpa y darle agua a los caballos. Pero en este mes y pico que llevo, solamente tres noches dormí en carpa, el resto siempre ha sido en casas o en puestos al costado de la ruta: siempre he tenido una cama tendida y es algo que me obliga a retornar a esos lugares en pos de un agradecimiento más adelante. La atención de la gente ha sido y es maravillosa. Desde luego se crean lazos diferentes a los que se forjan si uno transita en vehículo, cuando uno puede encontrarse circunstancialmente con alguien y charlar unos minutos”.

Dante Toso 2.jpg En el camino Dante va haciendo amigos Gentileza: Dante Toso

“Esto genera una gran expectativa y hace que la gente sea más abierta y más amable también. Y uno por supuesto expresa la gratitud que eso merece. Se forjan estos hermosos vínculos en los lugares donde hago postas, donde generalmente también aparecen otras personas con la intención de conocerlo a uno, de charlar un poco. Pensaba que esta travesía iba a ser algo mío, de mis caballos y de mi familia nada más, y resulta que tiene una trascendencia bárbara y me ha sorprendido gratamente”, subrayó, a la vez que contó que esta semana le llegó un mensaje desde el Concejo Deliberante de Neuquén informándole que les interesa declarar de interés municipal su viaje a Entre Ríos.

Recorrerá hasta Hasenkamp unos 1.500 kilómetros

En la ciudad en la que reside quedaron su esposa y dos de sus hijos –otros dos viven en el extranjero–, quienes lo apoyaron en esta singular aventura en la que en total recorrerá unos 1.500 kilómetros hasta llegar a destino: “Son un poco más 1.480 kilómetros, pero por ahí con entradas y salidas de estancias o de campos, que me suelo desviar cinco, 10 o 15 kilómetros en algún caso, así que serán más de 1.500 los kilómetros recorridos”, explicó Dante.

Dante Tosojpg

Sobre la fecha en que tiene pensado llegar a Hasenkamp, comentó: “Vengo planificado llegar para el 18 de mayo, si Dios quiere, porque este es un homenaje a mi padre, fallecido el 19 de mayo en el 2010, pero como este año cae lunes y la gente trabaja, es que con mi familia y amigos que quieren juntarse ahí en el destino para un recibimiento, entonces lo adelantamos un día para llegar el día domingo 18 de mayo a la localidad de Hasenkamp. Ahí vive mi madre, una hermana, y está sepultado mi padre en el cementerio local. Y al día siguiente, o a los dos días, ya veremos, quiero ir hasta Colonia General Güemes, que es donde está el campo donde nací y me crié, y donde mi familia estuvo toda la vida”.

Dante Toso.jpg Junto a sus caballos, Apóstol y Erán, Dante viaja hacia Entre Ríos, y planea llegar a Hasenkamp el 18 de mayo. Gentileza: Dante Toso

Fue en este lugar donde aprendió los menesteres del campo y su padre le transmitió el amor por los caballos, algo que conservó intacto a pesar de haber trabajado en un banco por más de cuatro décadas. “Eso no se pierde nunca, desde luego. Periódicamente iba a visitar a la familia y el contacto con el campo no se pierde nunca. Allá siempre he andado en festividades camperas, y a partir del fallecimiento de mi padre empecé en Neuquén a hacer cabalgatas y demás. Y si bien yo he hecho travesías en la zona de Neuquén y el Río Negro, como fue en enero el cruce de los Andes por el Paso de los Patos, que es el que recorrió San Martín, para probar si el cuerpo iba a aguantar, la que estoy haciendo ahora es una travesía mucho más extensa”, contó, y recordó que pensaba en iniciar esta epopeya en 2020, pero la pandemia truncó su proyecto al cumplirse los 10 años de la partida de sus papá. Ahora por fin podrá honrar su memoria de la forma que anhela desde entonces, con esta travesía que regocija su corazón y le va regalando amigos en el camino a través de esta experiencia inolvidable y colmada de nobleza.

Esperando su llegada

Silvia Toso, la hermana de Dante que vive en Hasenkamp, contó a UNO que su mamá, Yolanda Mistrorigo, quien tiene 87 años, se preocupó al principio por este viaje de caballo de su hijo, pero ahora está más tranquila: “Acá estamos esperándolo ansiosos de que llegue ese momento para darle un enorme abrazo”.

Asimismo, precisó: “Soy la hermana más chica y cuando él nos dijo que iba a hacer un viaje a caballo de Neuquén a Entre Ríos para hacerle un homenaje a papá fue desde el principio algo emocionante. Estamos pendiente de él, de cómo viene, y felices, más allá de la preocupación que nos generó al inicio, porque no son pocos kilómetros, y por ahí hay mal tiempo. Pero gracias a Dios viene todo bien y estamos contentos en la familia por eso. Tomamos conciencia de lo que él está haciendo y aparte de todo lo que está generando”.

“Él recalca continuamente que nuestro papá, que está siempre en nuestros corazones, estaría feliz con esto. Mi hermano es una persona excepcional en su forma de ser, por su sencillez. Por más que ande de saco y corbata generalmente, al llegar al campo vuelve a sus raíces”, aseguró.