Lenguas romances: siguen las inscripciones en la UADER

Las inscripciones se extienden hasta el martes 20 de febrero. Detallaron que no se necesitan conocimientos previos para el ingreso de las carreras. El ingreso a la Facultad es irrestricto, gratuito y no eliminatorio. Se realiza un curso de ingreso; que es obligatorio pero no eliminatorio. La cursada de las carreras es presencial, de tarde y noche. Los títulos tienen validez nacional. Además, la Uader cuenta con becas de ayuda económica y regímenes especiales para quienes tienen personas a cargo.