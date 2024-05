Las principales frases de Rogelio Frigerio en la mesa de Mirtha Legrand

La conversación con Mirtha Legrand

ML: Gobernador, ¿cómo está? ¿Cómo está su provincia?

RF: Peleándola como la mayoría de los argentinos.

ML: ¿Está inundada?

RF: Tiene una zona que le está costando sacar el agua, es la zona sobre el río Uruguay por las lluvias que vienen desde Brasil.

ML: Pero lo pasó muy mal Entre Ríos.

RF: La venimos pasando mal desde fines del año pasado, fue una continuidad de sucesos climatológicos que ahondan los problemas económicos y sociales que heredamos. Hasta ahora estamos gestionando sin plata, así que cuando venga la plata vamos a poder mostrar muchas cosas. Entre Ríos es una provincia con un enorme potencial, siempre digo que es la hermana pobre de la Región Centro, pero no hay ninguna razón objetiva para que sea así. Entre Ríos fue la capital de la Confederación, el primer presidente constitucional, es una provincia con mucha historia.

En este punto de la conversación el periodista Osvaldo Bazán repreguntó:

OB: ¿Y por qué es pobre la provincia de Entre Ríos?

RF: Es interesante entender por qué a pesar de sufrir las malas políticas macro económicas de la mayoría de los gobiernos en los últimos 50 años. Entre Ríos se desarrolló menos que Córdoba o Santa Fe. Creo que hay un indicador que lo explica y es que la cantidad de trabajadores en el sector privado en relación al total de habitantes: Entre Ríos tiene casi la mitad de trabajadores en el sector privado en relación al total que las que tiene Córdoba o Santa Fe porque se tomaron malas decisiones, no se generaron políticas para que haya inversión o desarrollo del empleo, que es lo único que nos va a sacar adelante, lo dijo recién Diana (Mondino). Todos tenemos que concentrarnos en tener condiciones para que haya trabajo, eso es el desarrollo social de un país. Y cuando los argentinos tengan la libertad de elegir dónde trabajar vamos a ser una sociedad mucho mejor.

ML: Hay un ex gobernador que está muy cuestionado, ¿no?

RF: Lamentablemente, tenemos una historia de gobernadores vinculados con casos de corrupción. Pero siempre digo que la Justicia debe actuar con total libertad.

"Me tocó un momento muy difícil para todos los que estamos en la función pública. Nunca hubo una situación como esta en democracia. Es una herencia pesadísima que tiene este gobierno nacional".

"(No me deja dormir) la gente que no puede comer, que no tiene lo indispensable y las dificultades que tengo para solucionar problemas. Es muy difícil gobernar sin recursos, pero lo hago a la espera que tengamos una recuperación que todos estamos esperando y que creo que va a venir. Pero mientras tanto no podemos estar de brazos cruzados. Hay mucho que hacer para mejorar la gestión. Encontré un Estado muy ineficiente".

"Ojalá la Ley Bases salga. Tiene que salir. Es una señal para afuera. Así, un gobierno débil desde el punto de vista parlamentario y sin gobernadores afines podrá así lograr gobernabilidad y una integración inteligente con el mundo, generar inversión, desarrollo económico y social. La Argentina tiene que dar esas señales. La Ley Bases de hoy es un tercio de lo que era".

"Milei ganó porque fracasó la política. Hemos producido 50% de pobres. Era lógico que la gente buscara un cambio y quien mejor interpretó ese cambio era Milei".