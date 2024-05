Milei anunció la creación del Consejo de Mayo y prometió bajar impuestos

En el inicio del discurso, sostuvo: “Una idea que surgió de la voluntad de un pequeño grupo de hombres, que decidieron romper con las cadenas de la tiranía. Aquellos hombres y mujeres que dieron la vida por la patria sabían que para primero ser libres teníamos que ser independientes”.

“Desde la revolución misma podemos trazas un hilo conductor hasta la sanción de nuestra Constitución de 1854 inspirada en los principios de Alberdi y Gorostiaga. Dos de los grandes exponentes de la generación del 37 y tal vez la más representativa de las ideas de mayo. La generación que marco el norte del modelo de país que nuestros padres fundadores imaginaban”, agregó.

Consejo de Mayo

En otro momento, anunció la creación del Consejo de Mayo: "No puede haber causa legitima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir la Nación. No hay especulación ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación. Por eso, quiero anunciar hoy no solo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de Mayo sea una realidad de Argentina sino que además, el Poder Ejecutivo creará el Consejo de Mayo. Estará integrada por un representante del gobierno nacional, un representante de las provincias, un representante de diputados, un representante de senadores, de organizaciones sindicales y un representante del empresariado argentino".

Impuestos

Enseguida, el mandatario anunció que avanzará con rebaja de impuestos para algunos sectores. “Una vez que estén aprobadas la ley Bases el paquete fiscal, el Gobierno nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos. Empezando por el impuesto PAIS, un impuesto extorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico”, aseguró.