La UEJN expondrá en el Senado sus objeciones al proyecto de reforma previsional

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación manifestaron su descontento por la reforma previsional. Tendrán una reunión con el Senado.

El gremio de los judiciales entrerrianos advirtió que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial implica una quita de derechos y afectará los haberes de los futuros jubilados. Desde la UEJN señalaron que el proyecto de reforma previsional contiene modificaciones que afectarían de manera directa el cálculo de los haberes y las condiciones de acceso a la jubilación. En ese marco, adelantaron que sus equipos técnicos harán foco en cuatro aspectos que consideran especialmente regresivos.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Entre Ríos participará este jueves 11 de junio, a las 9, de una reunión en la Cámara de Senadores de la provincia, donde presentará una serie de observaciones técnicas y políticas al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo.

La delegación estará encabezada por la secretaria general del gremio, Bibiana Starck, quien expondrá la postura de la organización frente a una iniciativa que, según sostienen, representa una pérdida de derechos para los trabajadores y futuros jubilados entrerrianos.

Puntos que presenta la UEJN

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ampliación de la base de cálculo del haber jubilatorio inicial, que pasaría de considerar los últimos 10 años de aportes a tomar como referencia los últimos 20 años. Según el gremio, esta modificación reduciría el promedio salarial utilizado para determinar la jubilación y afectaría el principio de movilidad y sustitución salarial.

Otro de los puntos observados es el cambio en el mecanismo de actualización de los haberes. La UEJN sostiene que el sistema propuesto reemplaza el criterio vigente por un esquema basado en índices históricos, similar al utilizado por la ANSES, lo que podría derivar en una reducción significativa de los ingresos de los futuros jubilados y generar una mayor litigiosidad.

Asimismo, el sindicato expresó su preocupación por las modificaciones vinculadas a la movilidad jubilatoria. De acuerdo con el proyecto, los aumentos quedarían atados a las negociaciones paritarias del Escalafón General de la Administración Pública, rompiendo la vinculación con los escalafones específicos de origen de cada trabajador. Para la entidad, esto perjudicaría a sectores como el Poder Judicial, municipios, Vialidad, Tribunal de Cuentas, IAPSER y jubilados bancarios, entre otros.

Jubilados

Finalmente, la organización cuestionó la eliminación del mecanismo conocido como "3 por 1", que permite compensar edad con años de aportes. Según advirtieron, la medida implicaría una elevación indirecta de la edad jubilatoria y obligaría a muchos trabajadores a extender significativamente su permanencia en actividad antes de acceder al retiro.

"La defensa de la Caja de Jubilaciones no puede hacerse a costa del estándar de vida de quienes sostuvieron el Estado entrerriano durante toda su vida laboral", expresaron desde la UEJN.

En ese contexto, el gremio convocó a los distintos sectores del movimiento obrero a mantener la unidad frente al debate legislativo y ratificó su compromiso con la defensa del sistema previsional público y móvil de la provincia.